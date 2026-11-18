Austraalias ja Uus-Meremaal ametlikult välja tulnud "GTA VI" tõi endaga kaasa ka esimeste arvustuste tulva. Seni on mäng vastu võetud suurte kiidusõnadega, nimetades mängu ka läbi aegade kõige muljetavaldamaks.

Kuigi Eestis tuleb veel 19. novembrit veidi oodata, on Okeaanias see juba käes ning teisel pool planeeti on esimesed rännakud "GTA VI" maailmas alanud. Sellega langes ka arvustuste embargo ning esimesed hinnangud läbi aegade oodatuimale videomängule on väljas.

Arvustusi koondav Metacritic on kokku löönud 141 kriitiku arvustused ning saanud enda skaalal keskmiseks hindeks 99 punkti 100-st. See viis mõnes maailma paigas veel ilmumata mängu Metacriticu mängude edetabeli esikohale.

USA videomängude ja meelelahutuse portaal IGN nimetas GTA sarja kõige värskemat lisandust hämmastavaks avatud maailmaks, kus ajal, mida võib Vice Citys ja selle läheduses veeta, ei ole piiri. Kriitik Luke Reilly tõi välja, et umbes esimese 12 mängutunni jooksul parandas ta mängus ära oma lekkiva katuse, käis kahtlases alkopoes rummi järel, mängis liiga palju piljardit, luges raamatut Teise maailmasõja sõdurite kahtlastest kommetest ning püüdis palju kala.

Ta lisas, et kuigi hästi üles ehitatud lugu saatis teda mööda "GTA VI" maailma rändama, on endiselt suuri alasid, mida ta ei ole veel pärast 120 mängutundi külastanud. Reilly tõi välja ka peategelaste paari, Jason Duvali ja Lucia Caminose, kelle eesmärgid on varasemastest peategelastest erinevad: nad üritavad põgeneda, mitte kätte maksta ega oma impeeriumi luua. Ta lõpetas mõttega, et "GTA VI" on kõige muljetavaldavam videomäng, mida ta eales mänginud on.

Forbesis arvustas mängu Paul Tassi, kes tõdes, et GTA veteranina oli tal esialgu uue mängu päriselulisuse tõttu ebamugav isegi punase tule alt läbi sõita. Peagi see tunne kadus, aga mängu sisse ehitatud elu ja realism jäid. Tassi kahtles, kas keegi suudab kunagi enam korrata seda, mida Rockstar on teinud "GTA VI-ga", ning kinnitas, et tegu on lubatult unikaalse kogemusega isegi Rockstari enda GTA-sarja kontekstis.

Ka Tassi kiitis väikeseid detaile ja piirituid võimalusi. "Kulus 60 tundi, enne kui ma kuulsin mõnda mängus öeldud lauset teist korda. /.../ Nüüdseks olen mänginud 120 tundi ja peaaegu midagi ei ole kordunud. Siiani kogen ka peategelastevahelisi loosse puutuvaid vestlusi, mis mind alati üllatavad," kirjutas Tassi ning lisas, et tegelaste kodus viibides tahab mäng, et sa paneksid oma kohvitassi kraanikaussi. "Mõtlesin, kui sügavale on detailsusega mindud, ja ei leidnudki põhja üles."

Nii IGN-is kui ka Forbesis tuuakse välja animatsioonide realistlikkust ja paljusust. Näiteks on mängus eraldi animatsioon ühe käega joogipurgi avamiseks (kui teises käes on näiteks relv).

Kuigi "GTA VI" täispööretel mängimiseks nügiti tarbijate ette uut PlayStation 5 Prod, toob IGN välja, et mäng töötab sujuvalt ning näeb väga hea välja ka tavalisel PlayStation 5 konsoolil.

The Guardianis toob Keza MacDonald välja, et kõige pahelisem videomängumaailm on nüüdsest koduks ka kõige võimsamale armastusloole. Ka MacDonald kiidab GTA virtuaalmaailma detailsust ning võrdleb selle arvustamist Pariisi arvustamisega. "Potentsiaali on nii palju, et raske on kusagilt alustada," tõdeb ta.

MacDonaldi jaoks on aga mängu keskmes peategelased Jason ja Lucia, põgenikest paar, kelle kaudu mängijad "GTA VI" ja selle maailma kogevad. Pärast Lucia vangistusest vabanemist proovivad nad endale mingisugust elu luua, kuid õige pea satuvad nende teele valed inimesed ning nad peavad äsja ehitatud õdusa elu maha jätma. Ta tõdes, et Lucia kaasamine esimese naistegelasena muutis tema muljet uuest mängust.

"GTA ei ole kunagi naiste vastu kuigi lahke olnud (ega ka meeste, kui aus olla, aga eelmistes mängudes on seksualiseeritud ainult naisi). "GTA VI" maailmas on endiselt palju seksismi, aga nüüd on meil Lucia, kes sellele reageerib. Esimest korda koheldakse GTA-s naisi kui inimesi ja mitte ainult Luciat, vaid ka paljusid teisi naistegelasi," kirjutab MacDonald.

Austraalia popkultuuri väljaanne Screenhub on seni ainus, kes ei hinda mängu maksimum- või peaaegu maksimumpunktidega. Screenhubi sõnul "GTA VI" kohe tekitatud ootustele ja elevusele ei vasta.

Autor Alice Clarke tõi välja, et tema esimesed 12 mängutundi möödusid totaalses igavuses. Ta ootas tavapärast kaootilist lõbutsemist, aga avastas ennast selle asemel "hea poiss-sõbra" simulaatorist, kus võimalusi pahandusi teha oli vähe. Ta tõdes, et mäng läks pärast seda paremaks, aga kahtles, kas oleks mänguga jätkanud, kui poleks pidanud seda arvustama. Clarke'i sõnul sai mängu vaatamise lõpetada ja hakata seda päriselt mängima alles pärast 47 tundi.

Sellegipoolest tõdeb ta, et valikuvõimaluste hulk kaldub absurdi, kuigi missioonid võivad muutuda korduvaks ning lookirjutamine ei ole kõige ühtlasem. Mängu graafikat nimetab ta kõige detailsemaks, mida ta näinud on.