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Rockstar korraldab "GTA VI" ilmumise puhul muusikafestivali

Muusika
Grand Theft Auto VI: The Festival
Grand Theft Auto VI: The Festival Autor/allikas: Rockstar Games
Muusika

21. novembril leiab aset Grand Theft Auto VI: The Festival, millega tähistatakse Rockstari uue ja kauaoodatud videomängu ilmumist.

"GTA VI" on oodatud pingsalt 13 aastat. Tänaseks ehk juba ootavad ka need, kes ei teadnud, et nad seda kunagi oodata oskaksid, võib-olla nad ootavad nii, et ei teagi ise, et ootavad või et mis asi see GTA üldse on. Sellise ülevoolava, uue elu alguse tunde nimel on Rockstari turundustiim korralikult tööd teinud. Suure, ehk isegi kõige suurema osa mängu (mille eelarve tegijate sõnul ei ole üle 1,5 miljardi dollari) turundusest on enda alla võtnud muusika.

Viimastel kuudel oleme juba paari-kolme loo haaval saanud tutvuda "GTA VI" ametliku soundtrack'iga, mida dirigeerib prantsuse elektroonilise muusika duo Justice. Vahepeal on lugejateni jõudnud ka kuuldused, justkui püüdnuks Rockstar dirigentideks saada hoopis laiali läinud Daft Punki. Kuigi neid ära veenda ei suudetud, siis tundub, et lubadus piiramatust eelarvest kingiti edasi ka Justice'ile.

oundtrack'ile on juba teadaolevalt tellitud Tame Impala, SZA, Travis Scott, Cardi B, Morgan Wallen, Rauw Alejandro, Yung Lean, Future, Keith Richards.

Muusikal on ka mängus oluline roll ja seda juba esimesest, 1997. aasta ilmunud hoopis teistsugusest ja lihtsamast mängust saati. Kuna arvestatava osa veedab inimese juhitud tegelane erinevates autodes, kus mängib loomulikult ka raadio, mis lisab tegelase teekonnale kihte ja omapära. Reeglina on raadiod pühendunud ühele žanrile (nt rokile, kantrile või räpile) või siis veidi laiemale ühisnimetajale. Muusika vahele on kostunud ka uudiseid, üli-ameerikalikke reklaame, kuulaja kõnesid jms.

"GTA VI" puhul võetakse ka raadiotega lisasamm: need on antud superstaaridele kureerida. Nii vastutab Cocoteo FM-i eest Bad Bunny, AfroBank FM-i eest Burna Boy, Chamber 106.6 eest ansambel Slayer ning Flash FM-i eest Robyn. Lisaks veel Dirty South Classics, mille valiku eest hoolitsevad Trick Daddy ja Trina ning Back Country Radio, mis usaldati Morgan Walleni ja Lana Del Rey kätte.

Lisaks saavad "GTA VI" mängu peategelased Jason ja Lucia esimest korda kuulata raadiot ka kõrvaklappidest st jalgsi ringi liikudes. Ja kui muusikast on mõneks päevaks küllalt saanud võib esimest korda GTA mängude sarjas käima panna hoopis podcast'i. Palju-palju raha ja suured projektid asja nimel, mis väga suures osas turundab ennast lihtsalt eksisteerimisega ise.

Igatahes, kõike seda arvesse võttes, otsustas Rockstar (koos Playstationiga, kelle turuosale mängumaailmas "GTA VI" ilmumine kindlasti suure teene teeb) nüüd korraldada veel muusikafestivali, mis toimub kaks päeva pärast mängu ilmumist, 21. novembril Miamis. Ühepäevasel festivalil astuvad üles Travis Scott koos Don Toliveri, Sofaygo ja Kodak Blackiga, Cardi B, Argentiina duo CA7RIEL & Paco Amoroso.

DJ-dena astuvad üles Justice, Metro Boomin, Rauw Alejandro ning Miami kohalik, alternatiivsema elektroonika produtsent Nick León koos DJ Pythoniga. Lisaks veel briti produtsent The Dare, menukas USA elektropopi duo Fcukers ning inglise produtsent-DJ-d Skream ja Prospa.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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