Laureaat selgus 20 võistleja hulgast, kelle seas oli võrdselt nii naisi kui mehi. Žürii valikul pääsesid finaalkontserdile lisaks Rasmus Kadajale Regina Mänd viiuliga, Kertu-Liis Õnnis väikekandlega ning Asso Int Teppo tüüpi lõõtspilliga.

Žürii esimehe, vabariigi pillimees 2018 laureaadi Juhan Uppini sõnul avaldas žüriile muljet Kadaja repertuaarivalik, läbimõeldud kava ning enesekindel lavaline olek.

"Rasmus on särav ja mänguline lõõtsavirtuoos, kes on justkui oma pilliga kokku kasvanud," lausus Uppin.

Žüriisse kuulusid Celia Roose, Cätlin Mägi, Marju Kõivupuu ning varasemad Vabariigi Pillimehed Juhan Uppin, Martin Arak, Kert Krüsban ja Toomas Valk. Finaalkontserdi parim selgitati välja žürii ja publiku paremusjärjestuse liitmisel. Publikuhääletusel osales 402 pärimusmuusikasõpra.

Vabariigi pillimees sai auhinnaks hõbemärgi, 2000 euro suuruse Eesti Kultuurkapitali preemia, soolokontserdi XXXIV Viljandi pärimusmuusika festivalil 2027. aasta suvel ning kontserdituuri koos varasemate vabariigi pillimeestega 2028. aasta sügisel.

Vabariigi pillimehe 2026. aasta konkursi korraldas Eesti Pärimusmuusika Keskus koostöös Eesti Folkloorinõukogu ja Eesti Rahvakultuuri Keskusega. Eesti Folkloorinõukogu eriauhinna pälvis samuti Rasmus Kadaja ning Eesti Rahvakultuuri Keskuse eriauhind anti Katariina Nelli Tiislerile.