Eesti puhkpilli- ja löökpillimängijate konkursi grand prix' pälvisid tuubamängija Andoni Moñux-Ugalde ja löökpillimängija Tanel-Eiko Novikov.

22.–27. novembrini Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias toimunud konkursil osales 73 muusikut, nende seas 14 flöödi-, kuus oboe-, seitse klarneti-, kaheksa fagoti-, 13 saksofonimängijat, kuus metsasarve-, viis trompeti-, kolm trombooni-, üks basstrombooni, kaks tuubamängijat ja kaheksa löökpillimängijat.

Reede hilisõhtul välja kuulutatud tulemuste põhjal pälvisid esimese preemia lisaks grand prix' laureaatidele Minna Emilia Vürst, Aksel Vürst, Diogo Moutinho, Joonas Neumann ja Toomas Oskar Kahur.

Teise preemia said Tuule-Helin Krigul, Susanne Rull, Cinmaya Ferrara, Jakob Peäske, Kirill Kuzmin, Nikita Matsuk ja Martin Pajumaa. Kolmanda preemia laureaadid on Kärt Katriin Nagel, Raquel Martins, Isabella Runge, Francesco Pio Russo, Villem Süvari, Hendrik Jaak Sepp ja Karl Martin Tombak.

Konkursil anti välja ka eripreemiad. Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri eripreemia pälvis Tanel-Eiko Novikov, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia eripreemia Villem Süvari ning Eesti Interpreetide Liidu eripreemia Minna Emilia Vürst.

Toomas Oskar Kahur pälvis nii Tallinna Politseiorkestri, Eesti Sõjaväeorkestri kui ka Eesti Kontserdi eripreemia. Minna Emilia Vürst ja Aksel Vürst said Tallinna Kammerorkestri eripreemia. Vürstile anti ka Huilupiste flöödipoe eripreemia.

Tulevikulootuse eripreemiad läksid Margit Mikutaitele ja Caspar Kiisile. Eesti helilooja teose parima esituse eest tunnustati Martin Pajumaad.

Lisaks laureaatidele tunnustati konkursil osalenud kontsertmeistreid. Tänukirja said Anneli Tohver, Maila Laidna ja Kristjan Veermäe, kelle panust korraldajad esile tõstsid. Pikaaegse panuse eest konkurssidel anti tänukiri Meeli Otsale.

Osalejaid hindas kaheksaliikmeline rahvusvaheline žürii, mille esimees oli Läti flötist Ilona Meija. Žüriisse kuulusid veel klarnetist Jeremy Reynolds USA-st, saksofonist Arvydas Kazlauskas Lätist, metsasarvemängija Wojciech Kamionka Poolast, trompetist Linas Rupšlaukis Leedust ning Eesti muusikud Madis Vilgats, Kentaro Yano ja Rein Roos.

Konkursi esimeses ja teises voorus hindasid puupuhkpilli-, vaskpuhkpilli- ja löökpillimängijaid eraldi žüriid. Grand prix' voorus ühinesid žüriid üheks koosseisuks.