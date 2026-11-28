Laupäeval selgub Viljandi pärimusmuusika aidas viiendat korda korraldataval konkursil uus vabariigi pillimees, kelle valivad žürii ja publik. Finaalkontserti kannab üle ka ERR-i kultuuriportaal.

Kell 11 algavas eelvoorus võistlevad 23 muusikut, kelle hulgas on seekord peaaegu võrdselt nii mehi kui naisi. Pillimehed tulevad mõõtu võtma Harjumaalt, Läänemaalt, Lääne-Virumaalt, Põlvamaalt, Pärnumaalt, Tartumaalt, Valgamaalt ja Viljandimaalt.

Hindamisel arvestab žürii pillimängu meisterlikkust, esitatava soolomuusika sobivust tantsimiseks, pärimuse tundmist ja tunnetamist ning oskust publikuga suhelda. Žüriisse kuuluvad Celia Roose, Cätlin Mägi, Marju Kõivupuu ning varasemad vabariigi pillimehed Juhan Uppin, Martin Arak, Kert Krüsban ja Toomas Valk, kes valivad eelvooru põhjal neli finalisti.

Võitja selgub kell 19 algaval finaalkontserdil žürii- ja rahvahääletuse tulemuste liitmisel. Publikuhääletusel saavad osaleda ka ülekannete vaatajad: telefoninumbrid on finaalkontserdi ajal nähtavad nii pärimusmuusika aidas kui ka otseülekandes.

Vabariigi Pillimehe tiitli võitjat ootavad hõbemärk, 2000 euro suurune Eesti Kultuurkapitali preemia, soolokontsert XXXIV Viljandi pärimusmuusika festivalil 2027. aasta suvel ning kontserdituur koos varasemate vabariigi pillimeestega 2028. aasta sügisel.

Varem on vabariigi pillimeheks valitud Juhan Uppin (2018), Martin Arak (2020), Kert Krüsban (2022) ja Toomas Valk (2024).