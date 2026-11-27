Mõnusas keeles pajatatud iidsed lood on visuaalteatri keelde tõlgituna muutunud lummavaks rännakuks koos Vivi Sakritsa muusika ja Kalju-Karl Kivi kujundusega. Lavastus on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli magistrikursuse üliõpilaste Karl Sakritsa ja Roosmarii Sarapuu diplomitöö.

"Me otsisime midagi muinasjutulist ja seikluslikku, et saaks lugusid jutustada ja oleks selline vabam vorm, millega neid edasi anda. Pakkusin välja Kreutzwaldi lood, millega olen varem kokku puutunud ja mida olen ka teatriringe juhendades lastele tutvustanud. Need on neile väga meeldinud ja alati üllatuseks olnud, sest nad pole nendega varem tuttavad olnud. Mõtlesime, et tutvustame neid lugusid uuele põlvkonnale," ütles dramatiseerija ja lavastaja Karl Sakrits.

Koreograaf Roosmarii Sarapuu sõnul on maailm, mis jutustab ennast visuaalsel viisil, väga inspireeriv.

"Mitte läbi sõnade, vaid liikumise, kujunduse ja kõige muu selle kaudu, mis sõnade vahele jääb," lausus ta. "Neid seob omavahel midagi eestlaslikku, mida ka Kreutzwald nendes otsis, aga minu meelest on toredad kõik need väikesed imed, mis kõigis juhtuvad."