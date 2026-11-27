Riigi Kinnisvara investeerib lähiaastatel kolme kultuuriobjekti uuendamisse: Viljandi muuseum ja arhitektuurimuuseum saavad põhjalikult remonditud hooned ning lennusadama juurde rajatakse uus mereäärne promenaad. Kõik kolm projekti peaksid valmima hiljemalt 2031. aastaks.

Suurim investeering läheb Viljandi muuseumile, mille kapitaalremont kestab aastatel 2027–2031 ja maksab esialgsel hinnangul 6,16 miljonit eurot.

Remondi käigus viivad ehitajad hooned elektriküttelt kaugküttele, soojustavad majad, parandavad ligipääsu ja võtavad kasutusele seni tühjana seisnud keldrikorruse. Paralleelselt ehitustöödega koostab muuseum uue püsiekspositsiooni.

"Meie ambitsioon on luua muuseum, mis kõnetab nii kohalikke inimesi kui ka Viljandisse saabuvaid külalisi, pakub avastamis- ja õppimisrõõmu ning kujuneb üheks oluliseks põhjuseks Viljandit külastada," selgitas Viljandi muuseumi juht Anu Rannu.

Arhitektuurimuuseumis kestavad tööd aastatel 2027–2029 ja nende esialgne maksumus on 1,8 miljonit eurot. Hoone saab uue küttesüsteemi ja sundventilatsiooni, mis parandavad sisekliimat ja energiatõhusust. Samuti uuendab muuseum püsiekspositsiooni, rajab uue galeriivõimekusega näitusepinna ning seob külastuskogemuse välialadega.

Kolmanda projektina valmib aastatel 2027–2028 meremuuseumi lennusadamaga külgnev promenaad. Uus mereäärne avalik ruum ühendab Patarei merekindluse, lennusadama ja Noblessneri ühtseks kultuuri- ja linnaruumiks.

Kultuuriminister Heidy Purga sõnul annavad investeeringud külastajatele rohkem võimalusi kultuurist osa saada ja tuttavaid paiku uuel moel avastada. Eriti tähtsaks peab minister Viljandi muuseumi aastatepikkuse ruumimure lahendust.

"Viljandi muuseumi hoonete seisukord on aastaid vajanud terviklikku lahendust. Usun, et uuenevast muuseumist saab paik, mille üle viljandlased saavad uhkust tunda ja mida on põhjust avastama tulla ka kaugemalt," ütles Purga.