Betti Alveri sünnist möödub tänavu 23. novembril 120 aastat. Sel puhul toimub 27. ja 28. novembril Eesti Kirjandusmuuseumis ja Tartu Ülikooli von Bocki majas konverents "Lõotiibadel sillerdav sõna". Konverentsi esimest päeva on võimalik otseülekandes jälgida ka ERR-i kultuuriportaalis.

Konverents toob kokku erinevad lähenemisviisid, et avada Alveri loomingu seni vähem uuritud tahke ning mõtestada neid uues teaduslikus kontekstis. Kahe päeva jooksul peetakse 16 Alveri elu, loomingu ja pärandiga seotud ettekannet, mille autorite seas on tunnustatud kirjandusteadlasi, kirjanikke ja kunstnikke. Samuti kuulutatakse välja Betti Alveri kirjandusauhind, mida annab välja Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakond.

Kirjandusmuuseumi saalis on konverentsi puhul avatud näitus "Tõlkemeister Betti Alver. Pilk isiklikku raamatukokku". Arhiivraamatukogus Betti Alveri ja Mart Lepiku personaalkogu põhjal koostatud väljapanek toob esile poeedi tõlketöö jälgi tema isiklikus raamatukogus.

Konverentsi kava:

10.00 Tervitused (Eesti Kirjandusmuuseum. Piret Voolaid; Tartu linn. Ulla Preeden; Eesti Kirjanike Liit. Janika Kronberg)

10.30 Mart Velsker, Alverlikkus uuemas eesti luules

11.00 Emilia Kõiv, Sisepagulane Betti Alver

11.30–12.00 Paus

12.00 Rahel Ariel Kaur ja Mihhail Trunin , Puškini ja Alveri poeetika kohtumine "Jevgeni Onegini" tõlkes

12.30 Janika Kronberg, Alver ja Ristikivi

13.00 Mirjam Parve, Betti Alveri kuulipilduja

13.30–15.00 Paus

15.00–15.30 Tiina Kirss, Rätsep Mure: Betti Alveri Teise maailmasõja ajal kirjutatud luulest

15.30–16.00 Kristi Metste, "Elupuu" sõja varjus: ühe käsikirja saatusest

16.00–16.10 Paus

16.10–16.30 Tiia Sugasepp ja Liilia Laaneman-Nekoliak, Liisa Tamm – veel üks luuletaja Alverite suguvõsast