OVNi festival on 2015. aastast toimuv mitmekülgse programmiga biennaal Nice'is, mis keskendub rahvusvahelisele videokunstile. Biennaali ajaks muutuvad kuus hotelli linnas ajutisteks näitusemajadeks, kus igale kunstnikule on oma loomingu eksponeerimiseks ette nähtud üks hotellituba.

Keiu Maasik plaanib muuta ajaloolise West End hotelli toa kogu ruumi hõlmavaks installatsiooniks, kus seintel on eksponeeritud kunstniku videoteosed "Üks mäng Erangelit" (2022) ja "Vaata roosat relva" (2026). Toa nurgas paikneb omalaadne arvutimängu-koobas, kus kestab kogu külastusaja vältel performance "Hubaselt laua all" (2026). Installatsioonis kasutab ta elemente teosest "Kas ma suren vägivaldset surma" (2026), mida Eesti publik sai näha tänavusel Köler Prize'i näitusel.

Keiu Maasik on video- ja installatsioonikunstnik, keda huvitavad vägivalla, võimu, soo ja mäluga seotud küsimused ning viisid, kuidas need avalduvad nii isiklikes kogemustes kui ka digikeskkonnas. OVNi installatsioonis keskendub ta videomängudele, neis väljenduvatele sotsiaalsetele ja soolistele hierarhiatele ning vägivalla seostele.

Maasik on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia fotograafia (BA, 2014) ning kaasaegse kunsti eriala (MA, 2019). Ta on pälvinud Eduard Wiiralti stipendiumi (2018), EKA noore kunstniku preemia (2019) ja Köler Prize'i publikupreemia (2026). Tema teosed kuuluvad Tartu Kunstimuuseumi kogusse.

Varasemalt on Eesti kunstnikest OVNi biennaalil osalenud Tõnis Jürgens, kes võitis seal Cosmopolis preemia oma videosseega "Sleep with Pointing".