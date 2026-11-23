Vaata täispikkuses: ERSO kontsert "Elts ja Peer Gynt"

Žüriis osalesid seekord Jaanika Palm, Annika Mägimets, Liisi Laineste, Dea Oidekivi ja Mare Müürsepp.

Parimaks pildiraamatuks osutus Jakob Martin Stridi "Fantastiline buss", mille Kai-Mai Aja tõlkis taani keelest ja kirjastas Varrak.

Parimaks juturaamatuks hinnati Saša Stanišici "Hunt", mille on saksa keelest tõlkinud Eve Sooneste ja avaldanud kirjastus Tänapäev.

20. novembril selgusid järjekordsed parimad tõlkelasteraamatud ehk Paabeli Torni auhinna laureaadid.

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