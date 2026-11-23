Selgusid lastekirjanduse tõlkeauhinna Paabeli Torn võitjad
20. novembril selgusid järjekordsed parimad tõlkelasteraamatud ehk Paabeli Torni auhinna laureaadid.
Parimaks juturaamatuks hinnati Saša Stanišici "Hunt", mille on saksa keelest tõlkinud Eve Sooneste ja avaldanud kirjastus Tänapäev.
Parimaks pildiraamatuks osutus Jakob Martin Stridi "Fantastiline buss", mille Kai-Mai Aja tõlkis taani keelest ja kirjastas Varrak.
Žüriis osalesid seekord Jaanika Palm, Annika Mägimets, Liisi Laineste, Dea Oidekivi ja Mare Müürsepp.
Pildiraamatute kategoorias olid auhinnale nomineeritud:
- Romana Romanõšõn ja Andri Lessiv "Taevatähed ja mooniseemned", ukraina keelest tõlkinud Ilona Martson, kirjastus Päike ja Pilv.
- Susanna Isern ja Rocio Bonilla "Aga kui vaal mu alla neelab?", hispaania keelest tõlkinud Eva-Stina Randoja, kirjastus Koolibri.
- Jakob Martin Strid "Fantastiline buss", taani keelest tõlkinud Kai-Mai Aja, kirjastus Varrak.
- Marta Cabrol "Tulge juba! Läki kooli!", värsid tõlkinud Leelo Tungal, kirjastus Tammerraamat.
- Ilon Wikland "Kus on Sammeli?", rootsi keelest tõlkinud Maarja Aaloe, kirjastus Sinisukk.
Juturaamatute kategoorias olid auhinnale nomineeritud:
- Marius Marcinkevičius "Tüdruk püssiga", illustraator Lina Itagaki, leedu keelest tõlkinud Tiina Kattel, kirjastaja Draakon&Kuu
- Concita De Gregorio "Seal kuskil, kus on mustmiljon konna ja liblikat: kuhu saavad kõik kadunud asjad", illustraator Beatrice Alemagna, itaalia keelest tõlkinud Eva Kolli, kirjastaja Draakon&Kuu.
- Laura Lähteenmäki "Loe mõttes kümneni", soome keelest tõlkinud Triin Tael, kirjastus Hea Lugu.
- Saša Stanišic "Hunt", saksa keelest tõlkinud Eve Sooneste, kirjastus Tänapäev.
- Päivi Lukkarila "Tihnik", soome keelest tõlkinud Triin Tael, kirjastus Ühinenud Ajakirjad.
Toimetaja: Neit-Eerik Nestor