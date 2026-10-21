X!

Selgusid lastekirjanduse tõlkeauhinna Paabeli Torn nominendid

Kirjandus
Ilona Martson
Ilona Martson Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR
Kirjandus

Selgunud on lastekirjanduse tõlkeauhinna Paabeli Torn 2026 nominendid.

Rahvusvahelise Noorsookirjanduse Nõukogu Eesti osakond tunnustab nüüdseks juba 23. korda Paabeli Torni auhinnaga parimaid tõlkeraamatuid lastele.

Sõelale jäi kümme teost. Valik tehti raamatute seast, mis on ilmunud 2025. aasta oktoobrist kuni 2026. aasta septembri lõpuni. Eraldi käsitletakse pildiraamatuid ja juturaamatuid. Kummastki kategooriast valiti viis laureaaditiitlile pretendeerivat nominenti.

Pildiraamatute kategoorias on auhinnale nomineeritud:

  • Romana Romanõšõn ja Andri Lessiv "Taevatähed ja mooniseemned", ukraina keelest tõlkinud Ilona Martson, kirjastus Päike ja Pilv.
  • Susanna Isern ja Rocio Bonilla "Aga kui vaal mu alla neelab?", hispaania keelest tõlkinud Eva-Stina Randoja, kirjastus Koolibri.
  • Jakob Martin Strid "Fantastiline buss", taani keelest tõlkinud Kai-Mai Aja, kirjastus Varrak.
  • Marta Cabrol "Tulge juba! Läki kooli!", värsid tõlkinud Leelo Tungal, kirjastus Tammerraamat.
  • Ilon Wikland "Kus on Sammeli?", rootsi keelest tõlkinud Maarja Aaloe, kirjastus Sinisukk.

 Juturaamatute kategoorias on auhinnale nomineeritud:

  • Marius Marcinkevičius "Tüdruk püssiga", illustraator Lina Itagaki, leedu keelest tõlkinud Tiina Kattel, kirjastaja Draakon&Kuu
  • Concita De Gregorio "Seal kuskil, kus on mustmiljon konna ja liblikat: kuhu saavad kõik kadunud asjad", illustraator Beatrice Alemagna, itaalia keelest tõlkinud Eva Kolli, kirjastaja Draakon&Kuu.
  • Laura Lähteenmäki "Loe mõttes kümneni", soome keelest tõlkinud Triin Tael, kirjastus Hea Lugu.
  • Saša Stanišic "Hunt", saksa keelest tõlkinud Eve Sooneste, kirjastus Tänapäev.
  • Päivi Lukkarila "Tihnik", soome keelest tõlkinud Triin Tael, kirjastus Ühinenud Ajakirjad.  

Žüriis osalesid seekord Jaanika Palm, Annika Mägimets, Liisi Laineste, Dea Oidekivi ja Mare Müürsepp.  

Paabeli Torni auhinna saajad kuulutatakse välja IBBY Eesti osakonna sügisõhtul 19. novembril lastekirjanduse keskuses Tallinnas. 

Toimetaja: Karmen Rebane

OTSEÜLEKANDED

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

17:08

Hasso Krull: fossiilne armastus oli minu jaoks ehmatav kontseptsioon

16:38

Otseülekanne homme: vestlusring "Anne – kas kingitus või kohustus?"

16:34

Otseülekanne reedel: Ene Mihkelsoni päeval antakse üle kultuurimõtestaja preemia

15:59

Loomingu Raamatukogu pani Ene Mihkelsoni seni avaldamata luuletused kaante vahele

15:35

Eesti keeles ilmusid Sylvester Stallone'i memuaarid

14:21

Tarand: otsustajad on loobunud püüdmast tajuda kultuurivaldkonna olukorda ja meeleolusid

13:49

Tallinna jõuab korduvalt vendade Coenite filmides üles astunud Tim Blake Nelson

13:41

Arvustus. Üks organism, kaheksast seitse iseloomu

13:26

Tartu Uues Teatris esietendub Kirill Havanski lavastus eskapismist

13:09

Advokaat: õigusvastaselt avaldatud hüvastijätukirju ei tohi ka refereerida

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

20.10

Suri kirjanik Kruusa Kalju

20.10

Suri raadioajakirjanik Leho Männiksoo

13:09

Advokaat: õigusvastaselt avaldatud hüvastijätukirju ei tohi ka refereerida

19.10

Helen Lepalaan: mul on olemas kirjalik kinnitus, et see koondamine on näiline

20.10

Ivo Volt: ei saa öelda, et antiikajal poleks olnud posttraumaatilist stressi

14:21

Tarand: otsustajad on loobunud püüdmast tajuda kultuurivaldkonna olukorda ja meeleolusid

20.10

Galerii: Vanemuises toimus esimene "Õpetajate teatripäev"

19.10

Rahvusooper koondas koosseisude planeerija Helen Lepalaane

20.10

Paljassaare filmistuudiokompleksi rajamiseks kuulutati välja rahvusvaheline hange

09:23

Galerii: Tauno Vahter esitles raamatut "Lühhike öppetus Eesti kultuurist"

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo