Selgusid lastekirjanduse tõlkeauhinna Paabeli Torn nominendid

Selgunud on lastekirjanduse tõlkeauhinna Paabeli Torn 2026 nominendid.

Rahvusvahelise Noorsookirjanduse Nõukogu Eesti osakond tunnustab nüüdseks juba 23. korda Paabeli Torni auhinnaga parimaid tõlkeraamatuid lastele.

Sõelale jäi kümme teost. Valik tehti raamatute seast, mis on ilmunud 2025. aasta oktoobrist kuni 2026. aasta septembri lõpuni. Eraldi käsitletakse pildiraamatuid ja juturaamatuid. Kummastki kategooriast valiti viis laureaaditiitlile pretendeerivat nominenti.

Pildiraamatute kategoorias on auhinnale nomineeritud:

Romana Romanõšõn ja Andri Lessiv "Taevatähed ja mooniseemned" , ukraina keelest tõlkinud Ilona Martson, kirjastus Päike ja Pilv.

, ukraina keelest tõlkinud Ilona Martson, kirjastus Päike ja Pilv. Susanna Isern ja Rocio Bonilla "Aga kui vaal mu alla neelab?" , hispaania keelest tõlkinud Eva-Stina Randoja, kirjastus Koolibri.

, hispaania keelest tõlkinud Eva-Stina Randoja, kirjastus Koolibri. Jakob Martin Strid "Fantastiline buss" , taani keelest tõlkinud Kai-Mai Aja, kirjastus Varrak.

, taani keelest tõlkinud Kai-Mai Aja, kirjastus Varrak. Marta Cabrol "Tulge juba! Läki kooli!" , värsid tõlkinud Leelo Tungal, kirjastus Tammerraamat.

, värsid tõlkinud Leelo Tungal, kirjastus Tammerraamat. Ilon Wikland "Kus on Sammeli?", rootsi keelest tõlkinud Maarja Aaloe, kirjastus Sinisukk.

Juturaamatute kategoorias on auhinnale nomineeritud:

Marius Marcinkevičius "Tüdruk püssiga" , illustraator Lina Itagaki, leedu keelest tõlkinud Tiina Kattel, kirjastaja Draakon&Kuu

, illustraator Lina Itagaki, leedu keelest tõlkinud Tiina Kattel, kirjastaja Draakon&Kuu Concita De Gregorio "Seal kuskil, kus on mustmiljon konna ja liblikat: kuhu saavad kõik kadunud asjad" , illustraator Beatrice Alemagna, itaalia keelest tõlkinud Eva Kolli, kirjastaja Draakon&Kuu.

, illustraator Beatrice Alemagna, itaalia keelest tõlkinud Eva Kolli, kirjastaja Draakon&Kuu. Laura Lähteenmäki "Loe mõttes kümneni" , soome keelest tõlkinud Triin Tael, kirjastus Hea Lugu.

, soome keelest tõlkinud Triin Tael, kirjastus Hea Lugu. Saša Stanišic "Hunt" , saksa keelest tõlkinud Eve Sooneste, kirjastus Tänapäev.

, saksa keelest tõlkinud Eve Sooneste, kirjastus Tänapäev. Päivi Lukkarila "Tihnik", soome keelest tõlkinud Triin Tael, kirjastus Ühinenud Ajakirjad.

Žüriis osalesid seekord Jaanika Palm, Annika Mägimets, Liisi Laineste, Dea Oidekivi ja Mare Müürsepp.

Paabeli Torni auhinna saajad kuulutatakse välja IBBY Eesti osakonna sügisõhtul 19. novembril lastekirjanduse keskuses Tallinnas.