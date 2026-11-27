Ulmenthal – "Intimate"

Natuke rohkem kui aasta eest debüütsingliga "All My Dreams" siinkirjutaja päris korralikult pahviks löönud Ulmenthal ehk Eeva Trei võttis mind küll viimase eestikeelse singliga veidi ettevaatlikuks, aga on nüüd naasnud pahviks löömise juurde. Breakbeat-glitch-pop lugu "Intimate" on produktsioonilt juba detailirohke ja uhke ning Ulmenthali ebamaised vokaallahendused annavad kogu asjale veel eufoorilisusele ligineva mõõtme. Ühe ampsuga seda lugu alla ei neela. Lugu valmis koos Saksamaal tegutseva produtsendi Ocraniga. Ootame Ulmenthali debüütalbumit endiselt põnevusega.

Stefania Boiko – "Backbone"

Narvast pärit ja Tallinnas tegutsev, mõneski telesaates osalenud Stefania Boiko avaldas uue singli. Kuigi ehk nõudnuks produktsioon korralikult säramiseks veidi rohkem hoolt, siis on Boiko soul'i võtmes lolayoungilikkuses on arvestatavalt vurtsu ja jõudu. Ambitsioonikas on ka muusikavideo. Jääme järgmisi lugusid ootama.

Planeet ja Minimal Wind – "Kosmosesse kaasa"

Produtsent Planeet avaldas reedel oma kolmanda albumi: 14 lugu kosmikat, trummi ja bassi ning külalisi. Nimilool on kaasas ansambel Minimal Wind, kes aitas ka lugu kirjutada, ning kaasa teeb ka kaheksast BFM-i tudengist koosnev koor. "Kuigi meil on erinevad žanrid, on meil sarnased elud ja sellega kaasnevalt sarnased väärtused. Vajadus luua, uudishimu sisemise ja välise kosmose üle, soov oma muusika kuuldavaks teha," kommenteeris koostööd Minimal Wind.

Karl-Erik Taukar, Kermo Murel ja Koit Toome – "Jagamise aeg"

Iga aasta kodumaist jõululaulu ei tule, aga see aasta tuli. Taukar võttis appi Kermo Mureli ja Koit Toome. Kuna kogu eelturundus ja esitlus oli nii naljakeskne, siis on praegu raske öelda, kuidas jõululaul välja kukkus. Sellest saab selgust siis, kui see jõulude ajal kuskilt iseenesest mängima hakkab. Aga nüüd aitab kaveritest jms. Jõuluturnee-maal, nagu me siin oleme, võiks siis olla vähemalt uus ja värske repertuaar.

Intrepid – "Borderworld"

Ja veel jõulumuusikat! Tummise porteri ja rammusa prae kõrvale on äkki hea ka natuke death metal'it serveerida. Hädast aitab välja Intrepid, kes andis välja uue lühialbumi "Becoming", millel kuus lugu, nende seas ka üks Godfleshi kaver!

Beatrice ja Starboy Bob – "Pättide seas tuntud"

Beatrice'i üliagressiivses vanakooli kioskist ostetud nätsumulli-popis võib näha, et sellena, mis nad olema peavad, on ta lood õnnestunud ja tabavad märki. Peamiselt läheb ta alt just külalistega. Jaanus Saksa limpa-rida jääb meemiks veel päris mitmeks aastaks ning sai ju Beatrice'i karjäär hoogi sisse paljude jaoks vildakast koostööst Beebilõustaga. Ei tea, kas see on geniaalne turundus, et meesterahvad üle Eesti julgeks ka Beatrice'i lugusid autokõlaritest kuulata? Või mingi muu kompulsiivne idee Beatrice'i poolt? Kui endale lihtsustatul kujutada ette publikut, kes Beatrice'i uut lugu ootab, siis arvatavasti nad ei unista, et sellel ka Starboy Bob neile ühe salmi viskaks.

Unknown Horizon ja Inga – "Under My Skin"

Eesti elektroonilise muusika duo Unknown Horizon avaldas kolme looga debüüt-EP "Afterimage". Meloodilise techno vahel on breakbeat'isem lugu, millele annab oma suured vokaalid ka Inga Tislar. Loogiline lisandus, sest kuigi "Under My Skin" paneb veidi suuremat rõhku tantsumuusikalisusele ja vähem pop-loogikale – Inga pigem laulab produktsioonile bäkki –, siis ei oleks lugu Inga debüütalbumil ennast täiesti võõrana tundnud.

Duo Compass – "The Shores of Anzio"

Duo Compass ehk Karoliine-Lisette Kõiv ja Stuart Ironside avaldasid debüütalbumi "Kallastel", mis koondab Eesti, Briti saarte, Põhja-Ameerika ja Rootsi rahvaviise. Üks seadetest, "The Shores of Anzio" pärineb Ironside'i vanavanaisa sulest, kes kirjutas loo meloodia teise maailmasõja ajal Briti armees teenides.

Eik – "Pea vastu!"

Eik avaldas uue singli, mis valmis koos Mattias Tirmastega ning mis jõuab muusiku-räppari-laulja-luuletaja kaheksandale stuudioalbumile. Album "Oskad tantsida küll" ilmub peagi algava aasta alguses. Viimaste aastate jooksul nii pungi kui ka elektroonikaga mänginud Eik võtab värskel lool hoogu veidi maha. Veel ilmumata albumile lubab Eik samuti alternatiivrokki ja autorilaule. "Olen tiheda kontserdigraafiku kõrvalt teinud trenni just oma häälepaelte ning laulukirjutamise peene kunsti kallal," rääkis Eik ning lisas, et singel annab ette hea aimduse uue plaadi muusikalisest suunast. "Enam ammu ei maksa mind ainult räppariks nimetada," lisas ta. Õnneks me ainult räppariks ei nimetanudki!

Lilaru ja Maja Mannila – "I Know You'll Be There"

RnB-, popi- ja soul-bänd Lilaru avaldas debüütalbumi "Crossword", mis koosneb üheksast loost. Albumil teevad kaasa 17 muusikut nii Eestist kui ka välismaalt. Bändi eestvedaja ja albumi autor on bändi bassist Lota-Loviisa Rohtla. Lisaks kodumaistele solistidele teevad püsiva lauljata bändi albumil kaasa ka põhjanaabrid. Nii ka albumilt välja valitud lool "I Know You'll Be There": oma jõulisi vokaale jagab kuulajatega Maja Mannila.

North of us – "Unfold"

Ja veel üks kodumaine reliiss. Eesti-Saksa indie-folk duo North of us avaldas viie looga EP, mis jagab nime koosluse endaga. North of usi moodustavad Triinu Hommik ja Birger Frehse. Kuigi mitte päris jõulumuusika, siis siia aega sobib EP küll. Vokalist Triinu Hommik võtab folgi ja autorilaulu taustade peal ette päris julgeid ja mitte kõige ootuspärasemaid käike. Jõudes vahepeal välja ka kuhugi industriaal- või emoroki territooriumile.

Miriko – "Comes N Goes"

Miriko uus lugu algab küll nagu Kanye Westi lugu "Say You Will", aga lendab selle najalt hoopis sünteetilisse RnB'sse, kus Miriko tundub ennast üpris koduselt tundvat.

Travis Scott – "Burn This Shit Down"

Möödunud nädalavahetusel võtsime ühe loo kaupa läbi koos mänguga "GTA VI" ilmunud albumi. Sõnum oli suuresti see, et kõiki 34 lugu ei tasu küll läbi kuulata. Nüüd pandi 34 veel 23 otsa ja ma ei kujuta ette, millisele masohhistile see mõeldud on. Lisandusid lood Travis Scottilt, Slayyterilt, Anittalt, Neil Franceselt, Overmonolt jt. Nüüd jääb veel oodata ametlikku mängumuusika albumit Justice'ilt.

D'Angelo ja Slingbaum – "Kamikazi"

Esimestel päevadel, mil "GTA VI" maailmas seigeldi, levisid ka kuuldused seni avaldamata D'Angelo loost, mis mänguraadios kõlas. Nüüd on ka see avalikkuse ette toodud, esimese väljalaskena pärast D'Angelo lahkumist möödunud aasta oktoobris. D'Angelo pärandi eest hoolitsejad kinnitasid, et loo lõpetas D'Angelo ära ise 2024. aastal. Loo valmimisele aitas kaasa salapärane produtsent Slingbaum.

Neema Nekesa – "The Light"

Ja uue põlvkonna feel good RnB'd ka. Hollandi-Etioopia artist Neema Nekesa avaldas EP "For People Like Me", mis on tema esimene pikem projekt. Seitse lugu nüansirohket, tekstuurset RnB'd, millest eriti tugev näide "The Light".

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"Uue muusika reede" on kultuuriportaali iganädalane rubriik, mis pakub kompaktse valiku möödunud nädalal ilmunud kodu- ja välismaistest muusikauudistest ning aitab orienteeruda muusika ülekülluses.