Eestimaa kinodesse jõudis kassett "Ajasööjad", kus ühekorraga näeb ära neli rahvusvaheliselt auhinnatud eesti lühifilmi. Filme näidatakse kümnel eriseansil, kus kohal on ka filmide autorid ning Peaasi vaimse tervise eksperdid, kellega saab filmides nähtu üle mõtteid vahetada.

Režissöör ja projektijuht Maria Reinupi sõnul tingis kasseti kokkupaneku vägagi praktiline põhjus.

"Lühifilmikassett "Ajasööjad" on tulnud vajadusest lühifilme kuidagi näidata. Üksikutena on see peaaegu võimatu, ehk siis peab kokku panema piisava pikkusega seansi," ütles Reinup.

Kassetis on koos Henri Veermäe nukuanimatsioon "Uka-uka", Reinupi lühimängufilm "Arütmia", Indrek Spungini lühimängufilm "Surm on raskem kui murtud süda" ning Mari Kivi nukufilm "Ajasööja". Reinupi sõnul astuvad kõik filmid omal kombel dialoogi.

"Neid on võimalik vaadata järjest selles järjestuses, nagu nad kassetis on: omamoodi ägeda ja kummalise tervikuna, ehk siis võib tekkida ühese filmi kogemus, kuigi filmid on erinevatelt autoritelt," sõnas Reinup.

"Esimeses filmis me kaotame midagi väikest, järgmises natuke rohkem, ülejärgmises veel rohkem, kuniks võib öelda, et me olemegi nagu kadunud. Nii et kaval vaataja leiab hästi palju seoseid filmide alguste-lõppude sisu, peategelase vanuse edasimineku ja muu sellisega. Filmid on väga lahedas dialoogis," lisas ta.

Kümme linastust toimub erinevates Eesti linnades, alati on kohal autorid ja vaimse tervise ekspert, kellega saab nähtu üle mõtteid vahetada. Koolide jaoks on kokku pandud ka filme toetav õppematerjal.