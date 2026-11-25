Teisipäeval esilinastus Apollo Kino Plazas režissöör Janno Jürgensi teine täispikk mängufilm "Mind ei ole sinuta".

Film jutustab kahest võõrdunud õest, Katrinist ja Marist, keda kehastavad Eva Koldits ja Mari Abel. Õdede teed ristuvad taas traagilise sündmuse tõttu, kuid minevikust kaasa tulnud pinged ja välja ütlemata sõnad muudavad suhte keeruliseks. Filmi kõrvalosades astuvad üles Andres Mähar ja Katariina Unt.

Filmi stsenaariumi kirjutasid Janno Jürgens ja Anti Naulainen spetsiaalselt näitlejatele Mari Abelile ja Eva Kolditsale.

"Tunnen loomulikult kergendust, et film on väljas. Samas tunnen siiani, kuidas mu keha sellest tunnete tormist võbeleb ja tudiseb. Natuke on looma tunne, kes otsib tuules ja vihmas endale sobivat urgu, et rahus olla," kommenteeris näitleja Mari Abel pärast filmi esilinastust.

Eva Kolditsa sõnul on filmis on oluline roll ka operaator Erik Põllumaa loodud pildikeelel.

"Võtete ajal saime ka ühe sahmaka vihma kaela, aga filmile tuli see loodusstiihia ja vihm kasuks ja mängis kaasa," lisas Abel.

Filmi muusika autor on Maarja Nuut. Filmi produtseerisid Marju Lepp ja Manfred Vainokivi, tootja on Filmivabrik ning levitaja ACME Film.

"Mind ei ole sinuta" jõuab kinodesse 27. novembril.