2027. aasta Eesti muusikaauhindadel antakse esimest korda välja aasta autori auhind. Uus kategooria tunnustab heliloojat või sõnade autorit, kelle loominguline eripära ja meisterlikkus laulukirjutajana on viimase aasta jooksul kõige selgemalt esile tõusnud.

Seni on Eesti muusikaauhinnad (EMA) tunnustanud albumeid, artiste, ansambleid ja laule. Uus kategooria suunab tähelepanu inimestele, kelle loomingust laul sünnib, kuid kelle nimi jääb kuulajatele sageli tagaplaanile: heliloojatele ja sõnade autoritele.

Seni on aasta produtsendi ja aasta laulukirjutaja auhinda välja antud Music Estonia eest veetud Eesti muusikaettevõtluse auhindadel (EMEA).

"EMA-de eesmärk on näidata Eesti muusikat tervikuna ning autorid on selle lahutamatu osa. Koostöö Eesti Autorite Ühinguga (EAÜ) annab uue kategooria hindamisele vajaliku erialase pädevuse," ütles Eesti Fonogrammitootjate Ühingu (EFÜ) juhatuse esimees Danel Pandre.

"Iga laul ja meloodia, mis jääb kummitama, saab saab alguse autorist. Aasta autori tiitliga tahame tõsta esile laulukirjutamist kui eraldiseisvat loomingulist oskust, mis väärib omaette tunnustust," ütles EAÜ tegevjuht Mati Kaalep.

Aasta autori tiitlile saab kandideerida EAÜ liige, kes on ajavahemikus 1. detsember 2025 kuni 30. november 2026 avaldanud vähemalt kolm muusikateost, olles nende ainus autor või kaasautor. Kandideerida saavad nii muusika- kui ka tekstiautorid. Kui laulu tekst on kirjutatud enne kandideerimise perioodi, saab selle teose põhjal kandidaadiks esitada ainult muusika autori.

Teosed ei tohi olla tehisaru loodud ning varem avaldatud teoste kaverid, remiksid jm kordusväljaanded ei kvalifitseeru.

Kandidaate saavad esitada kõik EAÜ liikmed, ühingu juhatus ja revisjonikomisjon ning Eesti Esitajate Liidu ja EFÜ juhatused, liikmed ja esindatavad. Kandidaate saab esitada kuni 8. detsembrini.

EAÜ moodustatud hindamiskomisjon valib tingimustele vastavate kandidaatide seast viis nominenti. Hindamisel võetakse arvesse autori loomingulist eripära ja laulukirjutamisoskust, mis peab avalduma vähemalt kolmes kandideerimisperioodil avaldatud teoses.

Viie nominendi seast valib aasta autori EMA žürii hääletuse teises voorus. Laureaat kuulutatakse välja EMA 2027 gaalal 6. märtsil.