Kastellaanimaja galeriis on avatud Ahti Sepsivarti näitus "Purpurlinn", mis uurib arhitektuurse maailma kujutamise võimalusi rahulikul ja vaiksel viisil, mida kunstnik nimetab ka visuaalseks uurimuseks atmosfäärist ja ruumist.

"Näituse idee sai alguse selgest unenäost – viibimisest ebamaises ja avaras paigas, kus tulid esile hoonete siluetid ja lõputu soe maastik," meenutas Ahti Sepsivart näituse algimpulssi.

Oma tööde kohta lisab kunstnik: "Kunstitööd ei ole allutatud kaasaegse peavoolu diktaadile, vaid kujutavad endast destilleeritud nägemuste interpretatsioone, mis kutsuvad vaatajat pehmelt pilku heitma avastamata ruumi. Kujutatud keskkonnad toovad esile just selle, mis on vaatlejale endale loomupärane."

"Purpurlinn" pakub kunstniku sõnul vaatajale seisundite vaba esitlust, mitte rangelt määratletud kontseptsiooni.

Ahti Sepsivart (sündinud 1990. aastal Tallinnas) on diplomeeritud arhitekt ja kunstnik. Näituse helikujunduse autor on Helen Västrik.

Näitus jääb avatuks 23. detsembrini.