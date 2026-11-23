Möödunud nädalal selgus, et Theatrum jääb esialgse otsusega teist aastat riigi toetuseta. Teatri näitleja ja lavastaja Ott Aardam leidis, et Theatrum ei ole komisjoni jaoks piisavalt eksperimentaalne ja tegeleb klassikaliste tekstidega. Sellel on Aardami sõnul aga kiiresti uuenevas maailmas omaette väärtus.

Era- ja munitsipaaletendusasutuste taotlusvoorus tegi kultuuriministeeriumi komisjon ettepaneku eraldada tegevustoetust kaheksale eraetendusasutusele ja ühele munitsipaaletendusasutusele. Kolmeaastast toetust taotlenud Theatrum nende hulka ei kuulunud. 714 262 eurot küsinud teater sai komisjonilt koondhindeks 65 punkti ehk lävendile jäädi alla kümne punktiga.

Komisjoni sõnul on Theatrumil välja kujunenud äratuntav dramaturgiline ja maailmavaateline suund, mida iseloomustab järjepidev töö draamaklassikalise ja filosoofilise dramaturgia ning väärtkirjandusega laiemalt. Samas märgiti, et viimaste aastate kunstiline tase on olnud siiski ebaühtlane, mida mõjutab muu hulgas trupi ja kaasatud esitajate erinev professionaalne tase.

"Autorite ja loojate ring on suhteliselt kitsas ning äratuntava kunstilise suuna kõrval on lavastuslikus käekirjas ja repertuaaris vähe sisulist uuenemist," märkis komisjon.

Samas olukorras oli 32 aastat tagasi tegevust alustanud erateater ka mullu sügisel, kui avaliku reaktsiooni peale reservfondist Theatrumile raha siiski leiti.

Theatrumi näitleja, lavastaja ja sihtasutuse Theatrum nõukogu liikme Ott Aardami sõnul oli eelmise nädala lõpus nendeni jõudnud teade esialgsest otsusest teatriperele suur šokk. "Me ju töötame pidevalt heas usus, et saame oma kunstilisi plaane ellu viia. Sellest ongi kõige suurem kahju, et kolmeks aastaks tehtud plaanid – mis ei ole paberil, vaid mille taga on eelkokkulepped lavastajate, dramaturgide ja näitlejatega ning millega on juba tööle hakatud – täies mahus ei realiseeru," möönis Aardam.

Ta lisas, et kui "ebaühtlane kunstiline tase" lahti võtta, tähendab see Aardami hinnangul Eesti Vabariigi kultuuriministeeriumi signaali Theatrumile, et neid ei ole sellisena vaja.

"Õnneks või kahjuks on kunstis kõik väga suhteline. Spordis saab kõike mõõta. Kunstis on seda väga raske mõõta. Eks me peame ka endale aru andma, et see on selle komisjoni otsus," lisas ta.

"Selle süsteemi üks kitsaskohti, millele on ka palju viidatud, on see, et kui teatrid hakkavad mängima taotlusvooru reeglite järgi, siis muutuvad kõik meie teatrid mingis mõttes ühetaoliseks. See on ju kõige halvem, mis teatrimaastikul juhtuda saab. Teatava dialoogi säilimiseks on vaja, et seal tegutseksid erinevate maailmavaadetega erinevad teatrid. Et küsimusi küsitaks erinevate nurkade alt," vastas Aardam küsimusele, kas möödunud aasta rahuldamata jäänud taotluse järel prooviti sel aastal ka midagi teisiti teha.

Aardam lisas, et raha jagamise juures jääb alati õhku küsimus, kas on võimalik kokku panna süsteem, mis hindaks teatrite kunstilist taset, või hinnatakse seda, kuivõrd üks või teine teater sobitub komisjoni nägemusega sellest, milline peaks üks tänapäevane teater olema.

"Minu subjektiivse arvamuse järgi, vaadates toetust saanud teatreid, ei ole meie teatri keel ja otsing nii eksperimentaalne ja uuenduslik, kui see komisjoni arvates peaks olema. Toodi välja ka see, et meie tegevus kattub osaliselt teiste sõnateatritega, mis on paratamatu. Oleme püüdnud süveneda klassikalistesse tekstidesse, mis ei pruugi olla esmapilgul väga uuenduslikud ja värsked, aga praeguses ajas, kus on hästi palju fookust sellel, et peab kogu aeg kiiresti uuenema, on vaja ka sellist teatrit," lisas Aardam.

Theatrumi eelarves on 18 protsendi ulatuses eratoetus. "Oleme eratoetajate baasi ühe väikese teatri kohta päris jõudsalt kasvatanud. See on ikkagi märgatav osa meie eelarvest." Theatrum esitas taotluse ka kultuurkapitali. Esmaspäeva õhtul saab teater kokku ja arutab edasisi plaane.

"Praegu pidime kukkuvate tähtaegade pärast kiiresti astuma selle sammu, et esitasime kultuurkapitalile taotluse, aga kui me sealt ka toetust ei saa, siis peame mõtlema, mida me selle eratoetajate baasi peale teha suudame. Entusiasmist niimoodi, et keegi palka ei saa, seda plaani meil veel niimoodi paigas ei ole," naeris Aardam.

Ilma kultuuriministeeriumi toetuseta peab teater igal juhul oma tegevust vähendama. "Sellises mahus toetust ei saa me mujalt kindlasti. Peame loomingulisi plaane ja lavastuste arvu kindlasti kärpima. Püüame kuni suveni oma plaanid töös hoida, sest sinnamaani on väga konkreetsed kokkulepped tehtud."