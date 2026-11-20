Ei tea, kas muusikat täis "GTA VI" suutis ka muusikatööstuse ära hirmutada ja talvine vaikus algas tavalisest varem. Suures pildis rahulikku uue muusika reedesse toovad elu Ecco2k, Erika de Casier, DJ Lumi, Monica.com jpt.

DJ Lumi – "Baby"

DJ Lumi tuli välja selle aasta teise lühialbumiga. "Promises Pt. II" peal toimetab ta küll üksinda, ilma Tellemralfita, aga neljalooline komplekt on endiselt asjatundlik, värviline ja tantsitav.

Marcella – "Big World"

Funk Embassy ilmutas 18. novembril Marcella esimese singli "Big World", mida aitasid luua Briti laulukirjutaja ja produtsent Rhys Lewis ning jazz-muusik Mikk Kaasik. Kas Funk Embassy uus ja kuldne soul'i-muna? Viljandist pärit Marcella on ehk veidi rohkem "Gen-Z" ja RnB, aga kõik muu vajalik tundub selleks nagu olemas olevat.

35maffia – "Holvandi"

Kevadel eikusagilt tulnud megahitti "Sydames" on tänaseks Spotifys kuulatud üle miljoni korra. Kui panna sinna otsa veel Villemdrillemi remiks, siis jõuame 1,6 miljoni juurde. Koos Youtube'i versioonidega võib tulemuseks lugeda 2,1 miljonit. Sinna kõrvale veel "Tarhunn" tagasihoidlikuma, aga siiski korraliku 340 000 kuulamisega. Päris korralik esimene poolaasta rambivalguses koolinoorte bändilt. Kas suudetakse aasta lõpuni ära veereda ja äkki isegi uus hitt leida?

Esimene katse sellele küsimusele vastata on debüütalbum "Kolmviismaffia". Kõik see paneb jällegi peale teatud soorituspinge, mida lugu "Sydames" luues kindlasti peal ei olnud – lugu, mis oli noorte tegijate poolt kui veetilk meie peoräpi-kõrbes.

35maffia debüütalbumilt leiab nii lembe-trap'i, pharrellilikku PopnB'd (nagu suveromantiline "Holvandi"), garage'it kui ka hardstyle'i. Meloodilisema poole eest hoolitseb üldiselt Mailill, aga ka Eqs ja Rögabert lülitavad vahepeal autotune'i sisse.

Carlotta ja Jelani – "Time Traveler"

Kodumaist gruuvi Carlottalt, tema selle aasta teine singel, millel saab salmi ka USA räppar ja viiudala Jelan Brown ehk Jelani.

Markus Lehtsalu – "Tulbid"

Markus Lehtsalu avaldas albumi "Veidi Vale Vastus", mis on artisti neljas ja mis jääb Lehtsalu enda sõnul tema viimaseks. "Helinivoolt kõigub see album tugevasti traadi suunas, kuna olen ammu tahtnud juurteni naasta. Ent oma närvilises kaoses ja enesehävingus leiab end eksinult ka mõni kergem akustiline hingetõmme," kirjeldas Lehtsalu uut albumit. Albumil teevad kaasa Oliver Strastin (bass ja taustavokaalid) ja Rasmus Strastin (soolokitarr ja taustavokaalid). Salvestas Markus Lehtsalu ja Mattias Pärt. Siin toomegi välja pala, mis üldisele traadisusele vastandub, kergelt lo-fi ballaadi "Tulbid".

Raul Ojamaa ja Kitty Florentine – "Time and..."

Muusik ja produtsent Raul Ojamaa avaldas debüütalbumi "Again and again and again". Plaadi andis välja Berliini plaadifirma Juna Poly. Ojamaa proovib paljude erinevate inspiratsioonide ja voolude keskel, aga peamiselt elektroonikast kantud albumil leida üles ennast artisti ja laulukirjutajana. 11 looga albumil teevad kaasa Noep, Duo Ruut, Maris Pihlap ja Kitty Florentine.

Raimond Lige ja 17th wave – "Süda"

Produtsent Raimond Lige ja laulja-laulukirjutaja 17th wave avaldasid ühise albumi "Metamorfoos". Kaheksa lugu ja 22 minutit eestikeelset trummi ja bassi.

Ecco2k – "Encore"

Briti-Rootsi räppar-laulja, Drain Gangi liige Ecco2k avaldas pärast nelja-aastast pausi uue albumi (ja sooloalbumi, seda on pidanud veel kauem ootama) "Echo", mis viib ta DIY eksperimentaal-alternatiiv popi-räpi üpris unikaalsele tasemele, kuhu vast oleks ilma Drain Gangi taustata raske jõuda. Terviklik 12 looga "Echo" pakub art pop'i, RnB'd, natuke ambient'i, indietronica't. Tuhksuhkruna on mõnel lool peal ka post-punki. Üks lõppeva plaadihooaja suuremaid üllatusi.

Erika de Casier – "Whispers"

Jääme Skandinaaviasse. Taani-Portugali laulja-laulukirjutaja ei jäta meid ka sel aastal kuivale. Möödunud aastal albumiga "Lifetime" enamikku aastalõpu kokkuvõtetesse jõudnud Casier' uus singel valmis huvitaval kombel koos Euroheadiga, kes varem töötanud teiste seas ka Drain Gangi, Bladee, Skrillexiga. Esmalt kammerlik "Whispers" kasvatab omale pärast esimest minutit jalad ja hakkab, maalihked järel, silmapiiri poole astuma. Või hoopis lendama? Ja kuhu sind Casier' okloulik europopi-koraal ja Euroheadi dubstep viivad? Sellest on ka võimatu selles ilusas hägus aru saada. Tuleb lihtsalt usaldada.

Dua Lipa – "Go Easy"

"GTA VI" ametlik soundtrack 34 looga on väljas. Üks olulisematest väljavõtetest on Dua Lipa uus soolosingel "Go Easy", mis ilmub pärast mõneaastast pausi ja nädalapäevad pärast seda, kui Dua Lipa kuulutati Coachella peaesinejaks. Millegipärast on aga uues loos kasutatud bassikäiku The Cure'i loost "Lovesong" ja see välja toomata jäetud.

Monica.com – "U+me"

Brooklyni elektrooniline duo avaldas aasta alguses vinjettidest koosneva kogumiku "Omw", millesse ei saa lugude lühiduse tõttu eriti sisse minna, aga nende viimane singel vältab ligi kaks ja pool minutit ning segab huvitavalt moodsat DIY-likku soul'i (à la Dijon) trummimasinate ja särisevate bassidega.

Tommy Richman – "Narcissist"

Kuigi Tommy Richman ei suutnud päris "Million Dollar Baby" laineharjal püsida, siis ei ole tal otseselt halba singlit või lugu pärast seda ilmunud. Aga kas mitte-kõige-meeldejäävamaid lugusid? Vast küll. Alla ta sellegipoolest ei anna ja toob nüüd 90-ndate, kuldaja RnB'd kaasaega. Olen endiselt arvamusel, et kui midagi on mõtet sellest ajast reboot'ida, siis see on see RnB ja new jack swing, mis võidavad kaasaegsetest produktsioonivõimalustest kõige rohkem.

Atlas Sound – "My Ship Sank In Daylight"

Paar nädalat tagasi rääkisime siinsamas, et Deerhunteri ninamees plaanib pärast 15 aastat kestnud pausi tuua tagasi Atlas Sound ja tulla välja uue albumiga. Nüüd on see päev käes ja album "Thanatos" ootab kuulamist.

Kuula kõiki lugusid siit:

"Uue muusika reede" on kultuuriportaali iganädalane rubriik, mis pakub kompaktse valiku möödunud nädalal ilmunud kodu- ja välismaistest muusikauudistest ning aitab orienteeruda muusika ülekülluses.