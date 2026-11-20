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2014. aastal ilmunud teos saavutas kiiresti suure menu, tekitas Prantsusmaal elavat poleemikat ning on tõlgitud kümnetesse keeltesse.

Romaan räägib 1990. aastate lõpu Põhja-Prantsusmaa tööstusalevis üles kasvavast poisist Eddy Bellegueule'ist, kes ei vasta oma perekonna ja kogukonna ootustele mehelikkusele. Tema peen hääl, kehakeel ja käitumine teevad temast nii kodus kui ka koolis tõrjumise ja vägivalla sihtmärgi. Püüdes sobituda ümbritsevate inimeste ootustega, püüab Eddy oma käitumist muuta, kuid jõuab lõpuks arusaamisele, et ainus võimalus oma elu kujundada on kodukeskkonnast lahkuda.

Teoses käsitleb Louis vaesust, klassikuuluvust, identiteeti, häbi ja vägivalda. Autori perekonna ja kodukogukonna kujutamise kaudu avab romaan sotsiaalse keskkonna mõju inimese kujunemisele ning ühiskondlikke hoiakuid, mis võivad vägivalda alal hoida.

Raamatu tõlkis eesti keelde Heli Allik. "Mul pole mitte kunagi olnud ühtki raamatut nii raske tõlkida," tõdes Allik. "Ja ometi pole mul mitte kunagi olnud ka tunnet, et üht raamatut on nii väga vaja."

Édouard Louis on üks oma põlvkonna tuntumaid prantsuse kirjanikke. Tema looming keskendub muu hulgas perekondlikele suhetele, ühiskondlikule ebavõrdsusele, klassikuuluvusele ja vägivallale. Eesti keeles on temalt varem ilmunud "Muutuda: meetod" (2024, tõlkinud Tõnu Õnnepalu), "Kes tappis mu isa" (2025, tõlkinud Heli Allik) ning "Ühe naise võitlused ja metamorfoosid" (2026, tõlkinud Heli Allik).

Raamatu toimetas Liisi Rünkla ja kujundas Eiko Ojala.