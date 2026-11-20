Oktoobri alguses oma teise stuudioalbumi "Meil pole aega maa ja ilm" avaldanud Eleryn Tiit andis neljapäeva õhtul Tallinnas väljamüüdud soolokontserdi.

Poolteist tundi kestnud kontserdil tõi Eleryn Tiit oma seitsmeliikmelise bändiga esmakordselt ettekandele terve oma uue albumi ning oma senise loomingu paremiku.

Erikülalistena olid laval albumi produtsent ning kitarrist Sten Šeripov, Liisi Koikson ja Jüri Pootsmann.

Reedel esitleb Tiit uut albumit ka Tartus.