Suuremõõtmelised kollaažid võtavad kokku ja jutustavad loo Evi Tihemetsa ja Jaak Visnapi aastatepikkusest koostööst. Näitus peegeldab mõlemale autorile olulisi teemasid, mis keerlevad Eesti looduse, loomade, inimeste ja esivanemate ümber.

"Minu diplomitöö oli "Libahunt". Kitzbergi lugu oli mind kuidagi väga sügavalt haaranud. Üks peategelastest oli libahunt ja sellest hargneski pikk tööde seeria, mille lõin koos Jaak Visnapiga. Tore, et lõpuks sai see kõik tasapisi kokku pandud ja siin sai sellele omamoodi ka väärikas lõpp-punkt pandud," ütles graafik Evi Tihemets.

"See näitus peaks olema suur kokkuvõte 25-aastasest koostööst Eviga. See sisaldab erinevaid fragmente meie ühiselt loodud kunstist ja see on teos, mille üle tunneme uhkust," ütles kunstnik Jaak Visnap.

Väljapanek on avatud novembri lõpuni.