Allfilmi kaastootmisel valminud "Ulja" keskmes on Läti külatüdruk, kes kasvas juba varases teismeeas kahe meetri pikkuseks ning kellest sai üks kõigi aegade edukamaid naiskorvpallureid. Täiskasvanuna 213 sentimeetri pikkune Uljana Semjonova oli kahekordne olümpiavõitja, kolmekordne maailmameister ja kümnekordne Euroopa meister, kes ei kaotanud oma koondisekarjääri jooksul ühtegi mängu.

"Selle loo teeb huvitavaks see, et tegemist ei ole tavapärase spordifilmiga. Nii meid kui ka lavastajat huvitas rohkem see, et püüaksime tegelase sisse vaadata ning mõista, mida ta võis tunda ja mõelda," ütles kaasstsenarist Livia Ulman.

"Ulja oli lätlaste jaoks suur kangelane ja rahvuskangelane. Kui film Riias esilinastusel lõppes, inimesed plaksutasid ja hüüdsid "Ulja, Ulja!". Ma arvan, et see ei olnud niivõrd tunnustus filmile, kuivõrd Ulja mälestuse taaselustumine nende silme ees. Seda oli väga liigutav vaadata," lausus Ulman.

Cannes'i filmifestivali võistlusprogrammis esilinastunud filmi peategelast kehastab Läti uue põlvkonna üks silmapaistvamaid meesnäitlejaid Kārlis Arnolds Avots, kes on ühtlasi üks filmi idee ja stsenaariumi autoritest.

"Paljudes inimestes tekitas kõhklusi see, et peaosalist naist mängib meesnäitleja. Ka endal tekivad ühel hetkel küsimused, et mis see nüüd on ja mida me siis teeme. Mulle tundus aga, et see lugu on inimlikult ja emotsionaalselt väga puudutav. Loodan, et ka teised näevad seda. Nii filmi valimine Cannes'i festivalile kui ka see, et film on Lätis publiku leidnud, näitavad, et see on inimestele korda läinud," ütles kaasstsenarist Andris Feldmanis.

Lisaks Eesti filmitegijatele ja Puuluubi loodud originaalmuusikale võib nii mõnelgi vaatajal tekkida filmiga ka isiklikke seoseid.

"Olen hiljem kohtunud paljude veidi vanemate inimestega, kes on Uljat isiklikult näinud. See on tekitanud palju toredaid anekdoote ja meenutusi. Peamiselt ehmusid kõik alati ära, kui teda nägid. Kindlasti on filmis omajagu nostalgilist ja ajaloolist perspektiivi, aga üldiselt on see universaalne lugu," rääkis Livia Ulman.

"Ulja" on ennekõike film teistsuguseks olemisest ja oma koha leidmisest maailmas, kus eristumine võib olla ühtaegu nii suurim takistus kui ka suurim tugevus.