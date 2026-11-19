Odessa filmifestival ja Pimedate Ööde filmifestival (PÖFF) hakkavad välja andma Vaba Maailma auhinda, millega tunnustatakse vabaduse, inimväärikuse ja inimõiguste teemade käsitlemist filmikunstis.

Auhinna asutamine on osa PÖFF-i ja Ukraina riikliku filmiagentuuri koostöömemorandumist, millele festivali direktor Tiina Lokk ja Andri Ossipov neljapäeval alla kirjutasid. Memorandum kehtib kolm aastat. Koostöö eesmärk on suurendada Ukraina filmikunsti rahvusvahelist nähtavust ning edendada sidemeid Ukraina, Eesti ja teiste riikide filmitegijate vahel.

Loki sõnul näitab auhind ukraina rahva inimlikku suurust. "Kui sa suudad nii raskes olukorras märgata ja toetada neid, kes võitlevad samuti ülekohtu vastu, räägib see väärikusest ja sügavast empaatiavõimest," ütles ta.

Esimese auhinna saab kurdi režissöör Halkawt Mustafa filmi "Naise poolt tapetuna paradiisi ei saa" eest. Film räägib kurdi naissnaiprist, kes võitleb Iraagis Islamiriigi vastu. Iraak on esitanud filmi ka Oscarile ning PÖFF-i programmis linastub see festivalide paremiku rubriigis.

Auhinnaga kaasneb linnukujuline skulptuur, mis sümboliseerib vabadust. Skulptuur on valmistatud Ukraina sõjas kasutatud relvade ja laskemoona jäänustest ümber sulatatud metallist. Auhind antakse üle PÖFF-i lõputseremoonial 20. novembril.