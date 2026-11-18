Temnikova ja Kasela galeriis on väljas Jaanus Samma näitus "Idiootide klubi", mis uurib ilu, mälu ja surelikkuse põimumist joonistuste, akvarellide ja vaipade kaudu. Näituse pealkiri tõukub 19. sajandil elanud baltisakslase Eric Stenbocki tegevusest tema perekonnale kuuluvas Kolga mõisas.

"Kuigi Kolga mõisas veetis ta ainult paar aastat, siis see mõju nii baltisaksa folkloorile kui eesti rahvapärimusele oli üllatavalt suur ja idiootide klubi oli see, millega ta seal naljaviluks tegeles, sest tegemist oli suurlinna dändiga kes ühtäkki avastas ennast väiksest kolkakülast ja pidi oma elu ise huvitavaks mõtlema," ütles kunstnik Jaanus Samma.

Baltisaksa teema on Sammat lummanud juba mõni aeg.

"Mul oli paar aastat tagasi näitus koos Elisar von Kupfferi töödega ja sellised baltisaksa kummaliste kväärtegelaste elud, kes tegelikult on eesti kultuuriga kas just tugevalt, aga siiski seotud. Ma arvan, et nende pilti toomine rikastab nii meie enda kultuuri kui baltisaksa pärandit," sõnas Samma.

Pehmetele vaipadele on kontrastiks Villu Mustkivi sepised.

"Ma kasutan peamiselt eesti kohalikke käsitööd. Mulle tundus, et kuigi sellised tantsisklevad figuurid loovad eesti kultuuris olulise märgilise teose nagu surmatantsu, võibolla midagi sellist surma ja elutantsu vahepealset, aga tundus, et see 4.5 meetrit vaipa on hea viis, kuidas seda edasi anda," ütles Samma.

Näitus Temnikova ja Kasela galeriis on avatud 23. jaanuarini.