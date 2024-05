Harry Liivrand: Elisàr von Kupffer oli nartsissist ja egomaniakk

Näitusel on eksponeeritud baltisaksa taustaga Elisàr von Kupfferi (1872–1942) ja Jaanus Samma (1982) looming. Järvamaal Ambla lähistel sündinud Elisàr von Kupffer ehk Elisarion oli visionäär, kes lõi oma maailmatunnetusest kantud uususundi ning edendas sallivust tavapärasest erineva seksuaalse orientatsiooniga inimeste suhtes.

"Sellel näitusel on väga mitu tähendust. Kõigepealt ta tutvustab meile ühte täiesti varjus seisvat Eestis sündinud ja üles kasvanud baltisaksa kunstnikku, kelle looming laiendab baltisaksa kunstisfääri. Teine oluline tähendus on see, et esimest korda näidatakse meile meie enda kultuuriruumist pärit homoseksuaalse kunstniku loomingut, kellega meie vaataja puutub ilmselt kokku esimest korda," arutles Liivrand. Kupffer lavastab ennast sageli autoaktina, provotseerib alastusega ja hägustab teadlikult sugude piire. Liivrand tõi esile, et olles vaadanud ühte Kupfferi tööd, on vaataja näinud tegelikult kõiki töid.

"Ta oli oma loomult nartsissist ja egomaniakk. Kõik need tööd kujutavad ju tema enda autoportreid, millele ta monteerib juurde ühe noore itaalia modelli keha. Selline nooruse kultus, ilukultus vastab tegelikult ka 19. sajandi teise poole erootilise kunsti käsitlemisele - see peab olema igavesti ilus, igavesti nooruslik," rääkis ta. Liivranna hinnangul on Kupfferil Eesti kultuuriajaloos oluline koht. "Nähes neid töid siin, Eesti kunstimaastiku kõige olulisemas kohas, Kumu kunstimuuseumis, võib ju öelda, et üks väike peatükk meie enda kultuurilugu on täidetud."

Näituse kuraatori sõnul tasub näitusele tulles meeles pidada, et seost Eestiga pidas Kupffer väga oluliseks. "Kuigi ta tegelikult juba pärast gümnaasiumi läks Eestist ära, siis see Eesti sünnipaik oli talle väga oluline. Tal oli ka selline oma müüt. Ta rääkis, et jumal Apollo on sündinud Delose saarel ja tema on sündinud Ambla lähedal ning et Delose saart ja Amblat läbib sama meridiaan. Tema jaoks oli sellel sümboolne tähendus," ütles Andreas Kalkun.