Vaata uuesti: ERSO hooaja lõppkontsert "Ungari tantsud"

ERSO ja Olari Elts
ERR-i kultuuriportaal alustas koostööd ERSO-ga ning tõi 15. mail rahvusringhäälingu veebiauditooriumi ette orkestri hooaja lõppkontserdi "Ungari tantsud". Otseülekannet on võimalik ka järelvaadata.

Kultuuriportaalist sai otsepildis jälgida nii eel- kui ka sümfooniakontserti. Eelkontserdil astusid publiku ette Jürnas Rähni metsasarvel, Triin Ruubel viiulil ja Kärt Ruubel klaveril.

Sümfooniakontserdil astus orkestri ette solistina tsimblimängija Ivar Curtean, kellega koos tuli ettekandele süit Zoltán Kodály ooperist "Háry János". Koomiline teos jutustab loo sellest, kuidas ühes Ungari külas kogunevad inimesed kõrtsi, et kuulata vana sõduri Háry Jánose uskumatuid lugusid. Háry räägib, kuidas ta alistas Milanos üksi Napoleoni, ent keeldus abiellumast keisrinnaga, et jääda truuks oma külatüdruk Örzsele. Lisaks on kavas Johannes Brahmsi kuulsad Ungari tantsud ja kolmas sümfoonia peadirigent Olari Eltsi juhatusel.

ERSO direktori Kristjan Halliku sõnul tuli nende seekordne hooaja lõppkontsert eriti hoogne, kuna kavas oli publiku poolt kaua oodatud Johannes Brahmsi kaasahaaravad "Ungari tantsud", millele lisavad omanäolist koloriiti tsimblivirtuoosi Ivan Curteani soolod.

Otseülekanne sündis koostöös ERSO, Klassikaraadio ja ERR-i kultuuriportaaliga. ERR-i kultuuritoimetuse juhi Erle Loonurme sõnul on kultuuriportaalil väga hea meel pakkuda oma auditooriumile võimalust kontserdist osa saada, see rikastab ERR-i kanalite kultuurisisu ning on oluline verstapost ERSO-ga koostöös.

15. mail toimunud kontserdiga tõmbas ERSO hooajale joone alla, orkestri uus, 100. hooaeg algab 11. septembril kontserdiga, kus kõlavad nii Heino Elleri "Koit" kui ka Beethoveni viies sümfoonia.

