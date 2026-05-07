Olari Elts: mikromuudatused peatasid orkestrist lahkumise vaid hetkeks

ERSO peadirigent Olari Elts rääkis Vikerraadios, et ERSO 99. hooaja avakontserdi lõpus tehtud pöördumisele, et orkester ei tule enam rahaliselt toime, on järgnenud vaid mikroskoopilised muutused. Eltsi sõnul lisas orkester omavahenditest teise mikroskoopilise osa ja seetõttu hetkeks muusikute lahkumine peatus, aga olukord on ikkagi väga tõsine.

"Paar nädalat töötasin Uus-Meremaal, Tasmaania orkester on Austraalia kõige rohkem salvestav orkester," ütles ERSO peadirigent Olari Elts, kes on Uus-Meremaal käinud nüüdseks kolm korda.

"Sinna satutakse tööle nii, et kutsutakse. Tasmaanias on mul väga hea sõber. Mitu korda olen neile ka ära öelnud, sest üheks nädalaks nii kaugele sõita pole võimalik. Päris paljud Euroopa dirigendid käivad seal," sõnas Elts.

Sinfonietta Rīga uue kunstilise juhi amet ERSO jaoks muutust ei tähenda. "Praegugi olen pool oma tööst teinud ERSO-ga ja pool aega olen mujal. Sellest mujal töötamisest moodustab nüüd Läti natuke suurema osa," tõi Elts välja.

Põhiline on Eltsi sõnul ikkagi see, et hunti kisub ikka metsa poole. "Kui ikkagi on selline nimi antud, millega Lätis on tore ringi käia, siis ei saa jätta juhust kasutamata. Kui ma kunagi ammu sajandi alguses Läti rahvusorkestri peadirigent olin, siis teadjamad inimesed, kes minuga intervjuud tegid, arvasid, et minu perenimi on Elt ja s-täht on Läti lisandus. Pidin alati seda mainima, et s-täht on päris minu oma," muheles Elts.

Kui Elts sajandi alguses rohkem Lätis käima hakkas, oli tema jaoks üks suuremaid üllatusi, et oma mentaliteedi poolest on eestlastele kõige lähem rahvus lätlased. "See oli minu jaoks 25 aastat tagasi kõige suurem üllatus. Ja seda ka muusikaliselt," lisas ta.

ERSO 99. hooaja alguse avakontserdil heitis Elts pintsaku seljast ja pöördus publiku poole, juhtides tähelepanu väga valusatele probleemidele. Elts tõi välja, et ERSO ei tule enam rahaliselt toime. "Väga palju pole tänaseks muutunud. Muutus mikroskoopiliselt, millele meie oma orkester lisas omavahenditest teise mikroskoopilise osa ja seetõttu hetkeks lahkumine peatus, probleem on väga tõsine, aga sellel praegu rohkem ei peatuks, meil on hiilgav hooaeg olnud ja ees seisab juubelihooaeg, mida me väga ootame. Loodame, et kõik muusikud peavad ka selle lõpuni vastu."

"Inimestel on igasuguseid mõtteid olnud, meie omalt poolt saame teha seda, et püüame teha kõik muud tingimused, mis muusiku eluga kaasas käivad nii ideaalseks kui võimalik. Ma arvan, et väljakutsed, mida ERSO oma muusikutele Euroopa kontekstis pakub, on väga head," tõi Elts välja. "Pakume muusikutele paindlikkust nii palju kui võimalik."