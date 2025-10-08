ERSO esmaesitleb Evelin Seppari uudisteost

Teose pealkiri "...Viimase siiluni tagasi" on viimane rida Jaan Kaplinski 1976. aastal kirjutatud luuletusest "Aga mina tahan õhk olla". Kaplinski luule on heliloojat ka varem inspireerinud.

"Mulle meeldis see kujundite rohkus seal ja samas ka mingi selline peidetud jõud, mis seal lõpus tuleb. Kuidas ta saab lõpuks oma maa tagasi, see mets ja seal võib igasuguseid metafoore ka ise juurde mõelda. Mulle lihtsalt nii väga meeldivad tema tekstid ja sellega hakkas fantaasia tööle," selgitas Seppar.

ERSO on esitanud Evelin Seppari teoseid ka varem, samas on iga uudisteos siiski ainulaadne väljakutse.

"Põhimõtteliselt nad peavad nullist aru saama sellest teosest ja selle helikeelest, see on väga raske ülesanne nii väheste proovidega. Neil ei ole mingisugust konteksti. Minu meelest tänapäeva heliloojate puhul ongi nii, et iga helilooja mõnes mõttes esindab oma mõtteviisi, koolkonda või helikeelt ja kõike vist ei ole võimalik nooti üles märkida," lisas helilooja.

Evelin Seppari uudisteose esiettekanne toimub ERSO esituses sel reedel Estonia kontserdisaalis. Orkestrit juhatab Olari Elts.