X!

ERSO esmaesitleb Evelin Seppari uudisteost

Muusika
Foto: Sadu-Triste Juurikas
Muusika

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester esitleb sel reedel Estonia kontserdisaalis Evelin Sepparilt tellitud uudisteost "...Viimase siiluni tagasi"

Teose pealkiri "...Viimase siiluni tagasi" on viimane rida Jaan Kaplinski 1976. aastal kirjutatud luuletusest "Aga mina tahan õhk olla". Kaplinski luule on heliloojat ka varem inspireerinud.

"Mulle meeldis see kujundite rohkus seal ja samas ka mingi selline peidetud jõud, mis seal lõpus tuleb. Kuidas ta saab lõpuks oma maa tagasi, see mets ja seal võib igasuguseid metafoore ka ise juurde mõelda. Mulle lihtsalt nii väga meeldivad tema tekstid ja sellega hakkas fantaasia tööle," selgitas Seppar.

ERSO on esitanud Evelin Seppari teoseid ka varem, samas on iga uudisteos siiski ainulaadne väljakutse.

"Põhimõtteliselt nad peavad nullist aru saama sellest teosest ja selle helikeelest, see on väga raske ülesanne nii väheste proovidega. Neil ei ole mingisugust konteksti. Minu meelest tänapäeva heliloojate puhul ongi nii, et iga helilooja mõnes mõttes esindab oma mõtteviisi, koolkonda või helikeelt ja kõike vist ei ole võimalik nooti üles märkida," lisas helilooja.

Evelin Seppari uudisteose esiettekanne toimub ERSO esituses sel reedel Estonia kontserdisaalis. Orkestrit juhatab Olari Elts.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

PÄRNU FILMIFESTIVALI PUBLIKUHÄÄLETUS

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:50

Märt Avandi lahkub Endla teatrist

18:50

ERSO esmaesitleb Evelin Seppari uudisteost

18:45

Puuluup USA-s: paar inimest on endale juba hiiu kandle tellinud

16:22

Näitekirjanik Esko Salervo: miks mitte olla oma elu superstaar?

15:29

PÖFF kuulutas välja tänavuse debüütfilmide võistlusprogrammi

14:52

Kai kunstikeskuses toimub tänavu esmakordselt rahvusvaheline kultuurijuhtimise foorum

14:43

Genialistide viimane ülesastumine jõuab esimese Eesti bändi kontserdina kinolevisse

13:26

Headreadi raamatuaasta blogi: Markus Väina "Loss"

11:55

Sinefiil | Rain Rannu on "Uue rahaga" kasvanud arvestatavaks iseseisvaks filmitegijaks

10:43

Laura Kipper: muuseum ei ole poliitilise võitluse areen

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

11:55

Sinefiil | Rain Rannu on "Uue rahaga" kasvanud arvestatavaks iseseisvaks filmitegijaks

08:00

Kultuuri kodu | Ain Angeri ees on suurte ooperimajade uksed avali

18:50

Märt Avandi lahkub Endla teatrist

10:09

Vaata uuesti: arhitektide liidu ruumiteemaline debatt

06.10

Suri ooperilaulja Tiit Tralla

30.09

Sinefiil | "Minu pere ja muud klounid" on ilmselt aasta parim Eesti dokk

07.10

Galerii: kinodesse jõudis Rain Rannu mängufilm "Uus raha"

06.10

Oktoobris avab uksed vastrenoveeritud Vääna raamatukogu

07.10

Tekstiilikunstnik Aili Jung ketras Silueti moepildid seinavaipadeks

07.10

Selgusid Lux filmiauhinna nominendid

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo