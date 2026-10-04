Galerii: Etnokulpide jagamisel riisus koore ansambel Oopus

Publikuhääletusel osales tänavu 2505 inimest, mida on umbes 100 võrra rohkem kui eelmisel aastal. Enne avalikku hääletust selgitas žürii välja iga kategooria nominendid, kuulates läbi 20 albumit ja 24 aasta loo kandidaati, mis avaldati ajavahemikus 1. august 2025 kuni 31. juuli 2026.

Etnokulp 2026 laureaadid:

Aasta album : Oopus"Reivlender"

: Oopus"Reivlender" Aasta artist : Oopus

: Oopus Aasta lugu : Nublu, Tief City 44, Curly Strings "Tšastuška"

: Nublu, Tief City 44, Curly Strings "Tšastuška" Aasta debüütalbum : Nova Lyre "Õbepõesas"

: Nova Lyre "Õbepõesas" Aasta ehe pärimusmuusika : Kõrvipalu loometalu "Kolme Teppo lood: lõõtspill gurmaanidele 3"

: Kõrvipalu loometalu "Kolme Teppo lood: lõõtspill gurmaanidele 3" Aasta uusfolkartist : Oopus "Reivlender"

: Oopus "Reivlender" Aasta muusik : Villu Talsi

: Villu Talsi Raadio 2 erikulp : Trifoor

: Trifoor Eesti pärimusmuusika keskuse erikulp: Siim Sarv

Etnokulpe anti tänavu välja 18. korda. Pärimusmuusika auhindade traditsioon sai alguse 2009. aastal Eesti pärimusmuusika keskuse ja Raadio 2 koostöös.

Etnokulpide auhinnagalast valmivat saadet saab kuulata Raadio 2 eetris esmaspäeval, 5. oktoobril kell 20.