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Selgusid Etnokulpide nominendid

Muusika
Etnokulp 2025
Etnokulp 2025 Autor/allikas: Martin Kosseson
Muusika

Eesti Pärimusmuusika Keskus avas pärimusmuusika auhinna Etnokulp 2026 publikuhääletuse, kus saab kuni 20. septembrini anda parimatele artistidele, albumitele ja lugudele.

Publik saab oma lemmikutele hääle anda aasta artisti, aasta albumi, aasta loo, aasta eheda pärimusmuusika, aasta uusfolkartisti, aasta debüütalbumi ja aasta muusiku kategoorias. Eriauhindadena antakse välja Raadio 2 toimetuse erikulp ning Eesti Pärimusmuusika Keskuse erikulp.

Žürii hääletuste voorus osales 20 albumit ja 24 aasta loo kandidaati, mis on avaldatud vahemikus 1. august 2025 kuni 31. juuli 2026. Aasta artisti, albumi ja loo nominendid sõeluti välja 19-liikmelise muusikaekspertide žürii hääletuse tulemusena.

Aasta eheda pärimusmuusika, uusfolkartisti, debüütalbumi ja muusiku kategooriate nominendid selgusid aga seitsme valdkonnaspetsialisti häältele toetudes. Nendeks olid Brett Hiiob, Katariin Raska, Leanne Barbo, Lisete Velt, Marion Selgall, Žanna Pärtlas ja Tarmo Noormaa.

Laureaadid kuulutatakse välja Viljandi Pärimusmuusika Aidas 3. oktoobril festivalil Pärimusmuusika Lõikuspidu toimuval auhinnagalal.

Etnokulbi traditsioon sai alguse 2009. aastal eesmärgiga väärtustada pärimusmuusika mitmekesisust ning tunnustada selles valdkonnas tegutsejaid. Eesti Pärimusmuusika Keskus annab sel aastal auhinda välja 18. korda. 

Nominendid 

Aasta artist 

  • Kvintrad 
  • Kõhukesed 
  • Nova Lyre 
  • Oopus
  • Trifoor 

Aasta album 

  • Cätlin & Marko Mägi "Mägikaikavedu" 
  • Hypnosis Negative "Viu/vviu" 
  • Nova Lyre "Õbepõesas" 
  • Oopus "Reivlender" 
  • Trifoor "kolm-neli" 

Aasta lugu 

  • Koid "Tule minu ildaja istumaie" 
  • Kristiina Ehin ja Silver Sepp "Jaagu mälestuseks" 
  • Nova Lyre "Loomislaul" 
  • Nublu, Teif City 44, Curly Strings "Tšastuška" 
  • Oopus "Sissejuhatus" 
  • Pastacas ja Laura Põldvere "Tsulla" 
  • Runö "Pruudi tants" 

Aasta ehe pärimusmuusika 

  • Hahetus, Folkista ja Isabel Palu "Eestimaal ühes külas" 
  • Kõhukesed "Keele pääl" 
  • Kõrvipalu Loometalu "Kolme Teppo lood: lõõtspill gurmaanidele 3" 
  • Nova Lyre "Õbepõesas" 
  • Toomas Valk "Force Majeure" 

Aasta uusfolkartist 

  • Epifolium caterva "Setomaa värvid" 
  • Hypnosis Negative "viu/vviu" 
  • Itira "New Chapter"  
  • Oopus "Reivlender" 
  • Trifoor "kolm-neli" 

Aasta debüütalbum 

  • Epifolium caterva "Setomaa värvid" 
  • Itira "New Chapter"  
  • Nova Lyre "Õbepõesas" 
  • Toomas Valk "Force Majeure" 
  • Trifoor "kolm-neli" 

Aasta muusik 

  • Cätlin Mägi 
  • Karoliina Kreintaal 
  • Lee Taul 
  • Toomas Valk 
  • Villu Talsi 

Toimetaja: Kaspar Viilup

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