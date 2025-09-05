X!

Selgusid Etnokulpide nominendid

Muusika
2024. aasta Etnokulbi nominendid
2024. aasta Etnokulbi nominendid Autor/allikas: Martin Kosseson / Eesti Pärimusmuusika Keskus
Muusika

Neljapäevast 21. septembrini kestval pärimusmuusika auhinna Etnokulp rahvahääletusel selguvad aasta jooksul end enim inimeste südameisse kinnitanud pärimusmuusikud, kollektiivid ja palad. Laureaadid kuulutatakse välja Viljandi Pärimusmuusika Aidas 3. oktoobril festivalil Pärimusmuusika Lõikuspidu toimuval galaõhtul.

Gala korraldajatele saadeti läbikuulamiseks 36 albumit ja 30 aasta loo kandidaati, mis on avaldatud vahemikus 1. august 2024 – 31. juuli 2025. Aasta loo hulka võisid kuuluda nii väljaantud singlid kui ka üksikud lood albumitelt. Tänavu kandideeris märkimisväärselt rohkem materjali kui mullu, mil esitati 23 albumit ja 21 lugu. 

Kokku antakse tseremoonial välja üheksa auhinda. Aasta artisti, aasta albumi ja aasta loo nominendid sõeluti välja 19-liikmelise muusikaekspertide žürii hääletuse tulemusena. Laureaadid selgitatakse žürii ja publiku häälte liitmisel. 

Aasta eheda pärimusmuusika, aasta uusfolkartisti, aasta debüütalbumi ja aasta muusiku kategooriates langetasid nominentide otsused esmalt valdkonna spetsialistid, kelle hääletustulemustele liidetakse samuti publiku hääled. Spetsialistide žürii koosseisu kuulusid Brett Hiiob, Cätlin Mägi, Ivo Heinloo, Jaan Sarv, Kärt Tambet, Maili Metsalu ja Rait Pihlap. 

"Pärimusmuusika oli sel aastal korraga nii truult traditsiooniline kui ka uljalt piire katsetav," märkis valdkonna spetsialistide žürii liige ja TÜ Viljandi kultuuriakadeemia pärimusmuusika eriala õppejõud Cätlin Mägi. "Suur konkurents oli just aasta uusfolkartist kategoorias, mis tähendab, et muusikutele meeldib seda oma asja ajada, oma muusikat luua, julgelt piire katsetada. Ja ma olen täiesti kindel, et see ei tähenda, et traditsioonilisus ja ehedus kõrvalt ära kaob," lisas ta. 

Eesti Pärimusmuusika Keskus annab sel aastal auhinda välja seitsmeteistkümnendat korda. Eriauhindadena antakse välja Raadio 2 toimetuse erikulp ning Eesti Pärimusmuusika Keskuse erikulp. 

Laureaadid kuulutatakse välja Viljandi Pärimusmuusika Aidas 3. oktoobril festivalil Pärimusmuusika Lõikuspidu toimuval auhinnagalal.

Galat saab 5. oktoobril kuulata R2-st ning vaadata ETV-st.

Oma hääle saab anda pärimusmuusika keskuse kodulehel.

Aasta artist 

Curly Strings 
Duo Ruut 
Lõõtsanøøbid 
Mari Kalkun 
Ruhnu saare lood ja laulud 

Aasta album

Duo Ruut "Ilmateade" 
Eesti keeled "Pildid" 
Mari Kalkun "Stoonia lood" 
Maria Mänd "II" 
Ruhnu saare lood ja laulud "Mere mälu" 
Untsakad "Nõiduvad huuled" 

Aasta lugu 

Duo Ruut "Udu" 
Mandoterror "Oru Leeni" 
Mari Kalkun "Elukoor" 
Ruhnu saare lood ja laulud "En Liten Fågel" 
Rüüt "Kiigun üle mäe" 

Aasta ehe pärimusmuusika

Harri Lindmets ja Henrik Hinrikus "Kodutaeva all" 
Iiri-Eesti Lauluvägi – "Iiri-Eesti Lauluvägi" 
Jaak Tuksam / Ain Agan "Tassa tuulõkõnõ puhk" 
Ruhnu saare lood ja laulud "Mere mälu" 
Strand...Rand "Väre blest fråm norda - Northerly Winds" 

Aasta uusfolkartist

Duo Ruut "Ilmateade" 
Jaak Tuksam / Ain Agan "Tassa tuulõkõnõ puhk" 
Keelepeksjad "Kalev tuli koju" 
Kuula Hetke "Kuula Hetke Remixed Live @ TMW 2023"  
Reginamandness "Smultronstället" 
Susanna Viktoria "Vaarikad" 

Aasta debüütalbum

Iiri-Eesti Lauluvägi "Iiri-Eesti Lauluvägi" 
Keelepeksjad "Kalev tuli koju" 
Kuula Hetke "Kuula Hetke Remixed Live @ TMW 2023" 
Kvintrad "TuleMine" 
Reginamandness "Smultronstället" 

Aasta muusik 

Eva Väljaots 
Harri Lindmets 
Kadri Allikmäe 
Kelly Veinberg  
Maimu Jõgeda 
Mari Kalkun 
Regina Mänd 

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Heinz Valk: Enn Põldroos tühje sõnu ei loopinud

