Selgusid parimad noored pärimusmuusikamängijad

66 etteaste hulgast valiti pillirühmade parimad neljas vanusegrupis või tasemeklassis. "Tänavuse grand prix' võitja mäng oli väga täpne, tantsuline, väga leidlik, lummav, vaba ja veenev," ütles auhinda välja kuulutades žürii esimees Matis Leima.

Eesti Pärimusmuusika Keskuse programmi- ja haridusvaldkonna juhi Margit Kuhi sõnul näitab 18. võistumängimine 18-aastases Pärimusmuusika Aidas väga tugevat traditsiooni. "Ühine number näitab, et need kaks on kasvanud koos, samm-sammult, hoides üksteist ja seda suurt kogukonda, et üksteiselt õppida, üksteise üle rõõmustada ja toetada".

Mängijate traditsioonitundmist, individuaalset lähenemist ning meisterlikkust hindasid Hanna-Reet Ruul, Aime Reier, Kristi Kool, Matis Leima, Mari Meentalo, Ants Johanson ja Regina Suik.

Võistumängimisel osalesid 7–19-aastased muusika- ja huvikoolides või eraõpetajate juhendamisel õppivad noored. Esitati kaks eriilmelist eesti pärimusmuusika pillilugu, millest üks oli seotud esitaja kodukandi või isikliku kokkupuutega.

Grand prix' võitja saab Eesti Kultuurkapitali 1000 euro suuruse stipendiumi ja võimaluse esineda Viljandi pärimusmuusika festivali avamisel.

Preemiad:

Grand prix

Vihur Põld, Viljandi Muusikakool, juhendaja Kert Krüsban.

Kandled

I mängurühma parim: Triinu Tükk, Tabasalu Muusika- ja Kunstikool, juhendaja Leanne Barbo.

II mängurühma parim: Siim Ako Soolo, Sindi Muusikakool, juhendaja Elo Kalda.

III mängurühma parim: Mirjam Kana, Orissaare Muusikakool, juhendaja Õie Pärtel.

IV mängurühma parim: Herta Ida Udikas, Vanalinna Hariduskolleegiumi Muusikakool, juhendaja Tuule Kann.

Kannelede rühma eripreemiad

Teele Purga – veenva mängutehnika eest, Tõrva Muusikakool, juhendaja Gerda Lõoke.

Minna-Marii Aaloe – väljapaistva mängutehnika eest, Muraste kool / Fa Stuudio, juhendaja Kadri Mägi.

Mirjam Jõearu – osava flažoleti kasutamise eest, Kuressaare Muusikakool, juhendaja Eva Mitreikina.

Poogenpillid

II mängurühma parim: Ludvig Mägi, Viljandi Muusikakool, juhendaja Kelly Kaur.

III mängurühma parim: Klara Mägi, Viljandi Muusikakool, juhendaja Kelly Kaur.

IV mängurühma parim: Saskia Oja, Viljandi Muusikakool, juhendaja Kelly Kaur.

Poogenpillide rühma eripreemiad

Karoliina Alla – enesekindla esituse eest, Paide Muusika- ja Teatrimaja, juhendaja Tiina Kivimäe.

Jakob Visla – julge varieerimise eest, C. Kreegi nim. Haapsalu Muusikakool, Enrik Visla ja Ingrid Arro.

Auli Parrest – loomuliku musikaalsuse eest, Kuressaare Muusikakool, juhendaja Mari Lepik.

Bibi Loore Pilipenko – muheda lavalise oleku eest, Paide Muusika- ja Teatrimaja, juhendaja Tiina Kivimäe.

Näppepillid

II mängurühma parim: Saskia Demtšuk, Tapa Muusika- ja Kunstikool, juhendaja Kaur Einasto.

III mängurühma parim: Mariliina Alla, Tapa Muusika- ja Kunstikool, juhendaja Tanel Sakrits.

Näppepillide rühma eripreemiad

Sandra Lõoke – loomingulisuse eest, Olustvere Põhikool, juhendaja Kalev Saarva.

Grete-Liis Mill – ambitsioonikuse eest, Viljandi Huvikool, juhendaja Kalev Saarva.

Avatud klass

II mängurühma parim: Kaisa Kusmin, C. Kreegi nim. Haapsalu Muusikakool, juhendaja Kail Visla.

III mängurühma parim: Mihkel Roosma, C. Kreegi nim. Haapsalu Muusikakool, juhendaja Kail Visla.

Avatud klassi eripreemiad

Kirke Lestman – ukulelele teerajamise eest, Väätsa Põhikool, juhendaja Bibi Loore Pilipenko.

Emilia Allikas – kaasahaarava tantsulise esituse eest, Toila Muusika- ja Kunstikool, juhendaja Katrin Niine.

Frenk Valov – gruuviva polka eest, Heino Elleri Muusikakool, juhendaja Katariina Tirmaste.

Lõõtspillid

I mängurühma parim: Johannes Omel, Põlva Muusikakool, Kert Krüsban.

II mängurühma parim: Oskar Link, Viljandi Muusikakool, juhendaja Rasmus Kadaja.

III mängurühma parim: Juhan Koppel, Heino Elleri Muusikakool, juhendaja Juhan Uppin.

IV mängurühma parim: Vihur Põld, Viljandi Muusikakool, juhendaja Kert Krüsban.

Lõõtspillide rühma eripreemia

Jaagup Sirel – hoogsa ja puhta mängu eest, Heino Elleri Muusikakool, juhendaja Juhan Uppin.

Karmoškad

I mängurühma parim: Raul Mandel, Muusikakool Helivõlu, juhendaja Katariina Nelli Tiisler.

II mängurühma parim: Madar Mändoja, Viljandi Muusikakool, juhendaja Rasmus Kadaja.

III mängurühma parim: Katriin Lütsepp, Elva Gümnaasium, juhendaja Rasmus Kadaja.

Karmoškade rühma eripreemiad

Oskar Harry Hazlehurst – väärika esituse ja publiku kaasahaaramise eest, Tantsutrupp MODUS, juhendaja Mihkel Sildoja.

Georg Kruuspan – enesekindla mängu eest, C. Kreegi nim. Haapsalu Muusikakool, juhendaja Enrik Visla.

Pärimuslikud puhkpillid

III mängurühma parim: Doris Tammik, C. Kreegi nim. Haapsalu Muusikakool, juhendaja Kail Visla.

Laulu eripreemia

Isabel Palu – kaasahaarava eeslaulmise eest, Suure-Jaani Muusikakool, juhendajad Kelly Kaur ja Kärt Sepp.

Omalooming

IV mängurühma parim: Andi Henn Visla, Läänemaa Ühisgümnaasium, juhendaja Enrik Visla.

Omaloomingu rühma eripreemia