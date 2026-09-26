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Eesti Sõjaväeorkester tähistab sünnipäeva kontsertidega Viljandis ja Tallinnas

Muusika
Eesti Sõjaväeorkester
Eesti Sõjaväeorkester Autor/allikas: Kaitsevägi
Muusika

Eesti Sõjaväeorkester tähistab sünnipäevakontsertidega 7. oktoobril Viljandi Pauluse kirikus ja 8. oktoobril Tallinnas Estonia kontserdisaalis Eesti sõjaväemuusika 108. aastapäeva ning Eesti Sõjamuuseumi koosseisus tegutsemise viiendat aastapäeva.

Kontserdid on ühtlasi jätkuva toetuse avaldus Ukrainale: külalisdirigendina astub üles Ukraina Kaitsejõudude Mereväe Sõjaväemuusikakeskuse ülem, major Lyubomir Sukennik.  

Kavas on nii Eesti heliloojate teoseid kui Ukraina rahvuslikku muusikat. Mõlemad kontserdid on heategevusliku iseloomuga.  Viljandi kontserdi piletitulu annetatakse MTÜ Sõdurilt Sõdurile, mis toetab rindel võitlevaid Ukraina üksusi eeskätt mittetapva varustuse ja meditsiiniliste tarvikute ostmisega. 

Eesti Sõjaväeorkestri juhataja Samuel Jalakase sõnul on viis aastat Eesti Sõjamuuseumi koosseisus olnud tegusad. "Riiklikud tseremooniad ja esindusüritused on meie iapäevane töö, aga seda enam on hea meel anda tänavuse sünnipäeva puhul tervelt kaks avalikku kontserti, et tänada oma publikut ja toetajaid, kes meile heitlikel aegadel tuge on pakkunud," ütles Jalakas. "Ühtlasi on suur rõõm, et meiega saab laval liituda major Lyubomir Sukennik Odessast, kellega meil oli hea koostöö juba tänavu kevadel toimunud jazzansamblite kontsertidel Tallinnas."

Ukraina orkester on Eesti publikule tuttav juba alates 2022. aasta maikuust, kui Tallinnas toimus esimest korda Ukraina suurim klassikalise muusika festival emigratsioonis. ETV ja ETV2 kanalites üle kantud kontsertide ajal annetasid televaatajad kokku 30 000 eurot, millest pool suunati just selle orkestri liikmete kuulivestide ostuks. Tänavu kevadel külasta Tallinna orkestri väiksem koosseis, toimus rida kontserte ja heategevuslikke esinemisi, samuti koos Eesti Sõjaväeorkestriga.

Eesti sõjaväemuusika alguseks loetakse 1. jalaväepolgu orkestri asutamist 24. novembril 1918. Ühtlasi on see Eesti Sõjaväeorkestri sünnipäev, mis enam kui sajandi jooksul on kandnud sõjaministeeriumi, kaitseministeeriumi, Tallinna garnisoni ja Kaitseväe orkestri nime. Alates 1. oktoobrist 2021 tegutsetakse Eesti Sõjaväeorkestri nime all Eesti Sõjamuuseumi koosseisus. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

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