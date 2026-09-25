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Kronbergi festivalil kõlab helilooja Alisson Kruusmaa uudisteose esiettekanne

Muusika
Alisson Krsuumaa
Alisson Krsuumaa Autor/allikas: Erika Lilleleht
Muusika

26. septembril tuleb Saksamaal toimuval Kronbergi festivalil maailmaesiettekandele helilooja Alisson Kruusmaa uudisteos "Remanence — hommage à Mozart". Festivali tellimusel valminud teose kannavad ette Grammy auhinna laureaadid Gidon Kremer ja Kremerata Baltica.

Kruusmaa sooloviiulile ja keelpilliorkestrile kirjutatud teos "Remanence — hommage à Mozart" on kummardus Mozarti loomingule ning kätkeb endas muusikalisi vihjeid, mis on ümber asetatud uude konteksti. Teose pealkiri viitab allesjäävusele — sellele, kuidas millegi mõju või jälg võib säilida ka pärast algse kogemuse möödumist. 

22. septembrist kuni 4. oktoobrini toimuv Kronbergi festival toob igal aastal kokku maailma tunnustatumad interpreedid, ansamblid ja orkestrid. 2026. aasta festivali "Courage!" programmis on ligi 30 kontserti ning mitmed uudisteoste maailmaesiettekanded.

Alisson Kruusmaa looming varieerub kammermuusikast suuremahuliste orkestri- ja lavateosteni, mis on sageli inspireeritud poeetilistest looduskujunditest. Kruusmaa looming on pälvinud mitmeid tunnustusi, sh Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia (2021), Tõnu Kaljuste nimeline stipendium (2023) ning Eesti vabariigi Kultuuripreemia (2025). Tänavu pälvis helilooja Eesti Kultuurkapitali "Ela ja sära" stipendiumi. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

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