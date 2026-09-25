Kronbergi festivalil kõlab helilooja Alisson Kruusmaa uudisteose esiettekanne

Kruusmaa sooloviiulile ja keelpilliorkestrile kirjutatud teos "Remanence — hommage à Mozart" on kummardus Mozarti loomingule ning kätkeb endas muusikalisi vihjeid, mis on ümber asetatud uude konteksti. Teose pealkiri viitab allesjäävusele — sellele, kuidas millegi mõju või jälg võib säilida ka pärast algse kogemuse möödumist.

22. septembrist kuni 4. oktoobrini toimuv Kronbergi festival toob igal aastal kokku maailma tunnustatumad interpreedid, ansamblid ja orkestrid. 2026. aasta festivali "Courage!" programmis on ligi 30 kontserti ning mitmed uudisteoste maailmaesiettekanded.

Alisson Kruusmaa looming varieerub kammermuusikast suuremahuliste orkestri- ja lavateosteni, mis on sageli inspireeritud poeetilistest looduskujunditest. Kruusmaa looming on pälvinud mitmeid tunnustusi, sh Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia (2021), Tõnu Kaljuste nimeline stipendium (2023) ning Eesti vabariigi Kultuuripreemia (2025). Tänavu pälvis helilooja Eesti Kultuurkapitali "Ela ja sära" stipendiumi.