Selgusid tänavused "Ela ja sära" stipendiaadid

Ülevaade. Suvekinost leiab tänavu tulnukaid, dinosauruseid ja üllatavalt vähe õudusfilme

Kujutav ja rakenduskunst

Stipendiaadid on:

Eesti Kultuurkapitali stipendium "Ela ja sära", suurusega 20 000 eurot aastas, pakub kõrgvormis loomeinimestele võimaluse pühenduda oma erialale.Stipendiumile võisid kandideerida kõikide Kultuurkapitalis esindatud valdkondade professionaalid.

Eesti Kultuurkapital kuulutas välja tänavused "Ela ja sära" stipendiaadid, kokku valiti 143 kandidaadi hulgast välja 14 stipendiaati.

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