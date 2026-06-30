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Selgusid tänavused "Ela ja sära" stipendiaadid

Kultuuripoliitika
Alisson Kruusmaa
Alisson Kruusmaa Autor/allikas: Claudia Hendriks
Kultuuripoliitika

Eesti Kultuurkapital kuulutas välja tänavused "Ela ja sära" stipendiaadid, kokku valiti 143 kandidaadi hulgast välja 14 stipendiaati.

Eesti Kultuurkapitali stipendium "Ela ja sära", suurusega 20 000 eurot aastas, pakub kõrgvormis loomeinimestele võimaluse pühenduda oma erialale.Stipendiumile võisid kandideerida kõikide Kultuurkapitalis esindatud valdkondade professionaalid.

Stipendiaadid on:

Arhitektuur

Brit Pavelson
Hanna Karits

Audiovisuaalne kunst

Kadriann Kibus
Liis Nimik

Helikunst

Alisson Kruusmaa
Sten Heinoja

Kirjandus

Aet Ringborg
Triin Paja

Kujutav ja rakenduskunst

Alice Kask
Tanel Veenre

Näitekunst

Kairi Mändla
Riina Maidre

Rahvakultuur

Kristi Paatsi
Külli Tüli

Stipendiumit makstakse välja neli korda aastas alates käesoleva aasta juulist.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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