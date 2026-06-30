Selgusid tänavused "Ela ja sära" stipendiaadid
Eesti Kultuurkapital kuulutas välja tänavused "Ela ja sära" stipendiaadid, kokku valiti 143 kandidaadi hulgast välja 14 stipendiaati.
Eesti Kultuurkapitali stipendium "Ela ja sära", suurusega 20 000 eurot aastas, pakub kõrgvormis loomeinimestele võimaluse pühenduda oma erialale.Stipendiumile võisid kandideerida kõikide Kultuurkapitalis esindatud valdkondade professionaalid.
Stipendiaadid on:
Arhitektuur
Brit Pavelson
Hanna Karits
Audiovisuaalne kunst
Kadriann Kibus
Liis Nimik
Helikunst
Alisson Kruusmaa
Sten Heinoja
Kirjandus
Aet Ringborg
Triin Paja
Kujutav ja rakenduskunst
Alice Kask
Tanel Veenre
Näitekunst
Kairi Mändla
Riina Maidre
Rahvakultuur
Kristi Paatsi
Külli Tüli
Stipendiumit makstakse välja neli korda aastas alates käesoleva aasta juulist.
Toimetaja: Kaspar Viilup