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"Hõbe" toob lavale Anna Haava, Miina Härma ja Aino Tamme erakordse sõpruse

Teater
Juuli Lill, Maria Annus ja Riina Maidre lavastus
Juuli Lill, Maria Annus ja Riina Maidre lavastus "Hõbe" Autor/allikas: Siim Vahur
Teater

Kernu mõisa küünis jõuab vaatajate ette algupärane näidend "Hõbe", mis jutustab Anna Haava, Miina Härma ja Aino Tamme erakordsest sõprusest ning Eesti professionaalse kultuuri sünnist läbi kolme loova naise elu.

Kuigi Anna Haava, Miina Härma ja Aino Tamm kuuluvad Eesti kultuuriloo tähtkujudesse, on neid seni käsitletud peamiselt eraldi. "Hõbe" toob nad esimest korda kokku üheks lavalooks, milles põimuvad ajaloolised sündmused, loomingulised otsingud, sõprus, konfliktid ja vastastikune toetus. Näidendi tegevus ulatub Peterburi-aastatest Eesti Vabariigi sünni ja okupatsiooniajani.

Näidendi autor Piret Jaaksi sõnul soovis ta vältida monumentaalset käsitlust. "Mida rohkem nende elukäiku uurisin ning nende teoseid lugesin ja kuulasin, seda selgemaks sai, et ma ei tahtnud kujutada meie rahvuslikku kultuuri millegi valmis ja pidulikuna. Tahtsin näidata, kuidas see sündis vaesuse, ühiskondlike vapustuste, sõdade ja konfliktide kiuste, raske töö ja suure koostöö tulemusena."

Jaaksi sõnul tõstab näidend esile loova naise töö ja selle hinna. "Kui rahvusliku ärkamise lugudes on enamasti olnud tähelepanu keskmes mehed, siis Härma, Haava ja Tamme kaudu saame küsida: mis on naiste loomingulise töö hind? Tihti pole meie kultuuri saatuseks olnud kuld. Sageli on selleks hõbe – tagasihoidlikum, kuid ehk püsivamgi väärtus. Hõbe on metall, mis peegeldab kõige kirkamalt valgust."

Näidendi idee sündis Karmen Mai Karuse, Iris Viru ja Helo Kaplinski ettepanekul. Ajaloolistel allikatel põhineva näidendi toob lavale Elina Pähklimägi. Kolme erakordse naise rollides astuvad üles Riina Maidre, Maria Annus (Rahvusteater Vanemuine) ja Juuli Lill (Rahvusooper Estonia). Kõiki teisi rolle mängib Aarne Soro (Teater Ugala). Muusika on teinud Tobias Tammearu, valguskunstnik Priidu Adlas, produtsent on Karen Adler.

"Hõbe" esietendub 24. juulil Kernu mõisa küünis.

Toimetaja: Annika Remmel

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