SUUR ÜLEVAADE | Teatrisuve kujundavad suurkujudest rääkivad lavalood

Peagi algaval teatrisuvel jõuab publiku ette enam kui 40 uuslavastust ning mängupaiku jagub üle kogu Eesti. Selleaastases suverepertuaaris kerkivad eriti esile Eesti kultuuriloo suurkujude elust ja loomingust inspireeritud lood.

Esialgsetel andmetel jõuab sel suvel publiku ette 43 uuslavastust, mis jääb viimaste aastatega samasse suurusjärku. Lisaks uuslavastustele mängukavas üle 30 varasematel aastatel esietendunud lavastuse ja viis festivali.

Omamoodi tooniandjateks on sel suvel Eesti kultuuriloo suurkujudest rääkivad lood – nii näeb näiteks lavastusi Eino Baskinist, Juhan Liivist, Raimond Valgrest, Urmas Sisaskist, Eduard Vildest ja Eduard Bornhöhest, Johann Kölerist, Miina Härmast, Anna Haavast ja Aino Tammest ning ka pikamaajooksjast Enn Sellikust. Lisaks on möödunud aastast mängukavas lood Paul Kondadest, vendadest Urbidest, Albert Uustulndist ja mitmetest teistest.

Ülevaade on koostatud Eesti Teatri Agentuuri kodulehe ning piletimüügikeskkondade põhjal. Nimekirja jõudsid lavastused, mille juures on märge, et tegemist on suvelavastusega. Seega ei ole välja toodud teatrite aastaringsesse repertuaari kuuluvad lavastused, mida ka suvel mängitakse.

Kaardile märgitud lavastuste kohta saab põhjalikku infot, kui klõpsata ikoonidele. Kollase ikooniga on märgistatud tänavu esimest korda publiku ette jõudvad tükid, sinise ikooniga on tähistatud varem publiku ette jõudnud teosed. Oraži värvi ikooni taga peidavad end festivalid. Ka kaardi ülemisest vasakust nurgast avaneb lavastuste nimekiri koos tegijate ja sisututvustustega.

Lavastuste puhul, mis rändavad üle Eesti, on kaardil ära märgitud vaid esimene mängukoht.

Selleks, et ikoonid ei läheks üksteise taga kaduma, tasub kaarti all nurgas asuva plussmärgi abil suurendada.

HARJU MAAKOND

Südalinna teater "Viikingid. Laul jumalatest ja kangelastest" (Uuslavastus ehk UL)

teater Bel-Etage "Ohver otsib mõrvarit" (UL)

Ajateater, Kodulinna Maja "Linnamüüri lindpriid ja armastajad" (UL)

Kellerteater "Mõrv Idaekspressis" (UL)

Nargenfestival "Turbulents"(UL)

Hea Maja Vaim "Laul Sipirja lastest" (UL)

R.A.A.A.M. "Hõbe" (UL)

Salong-Teater "Samal ajal samas kohas" (UL)

Tallinna Tehnikaülikooli vilistlaskogu "Nüüd õpin Mustamäel" (UL)

1teater "Bändiproov" (UL)

Eesti Noorsooteater "Ookean meri" (UL)

Oma Lava "Paus kannab..." (UL)

Fine5 tantsuteater "Hip-hip, hurraa" (UL)

Loodeteater "Kahe isanda teener" (UL)

Eesti Draamateater "Rahamaa"

Ajateater "Taani printsi vaim"

Kellerteater "Da Vinci kood"

1teater "Tutvumiskuulutus"

Kalamaja suveteater "Üksainumas armastus (kergelt koletu lugu Kalamajast)"

teater Bel-Etage "Roosivõti"

MTÜ Banaanikala "Roosad prillid"

minifestival "Värske kraam Viljandist"

Tallinn Fringe Festival

TARTU MAAKOND

Juhan Liivi muuseum "Alguskokkukõla. Juhan Liivi lugu" (UL)

Must Kast "Ruik!" (UL)

Fine5 tantsuteater "Vahtra hääl ja üllas kuu" (UL)

MTÜ Häälepaelad "Kuu" (UL)

Lendteater "Väike nõid" (UL)

Tartu Uus Teater "Tapty 1985. Laskumine orgu"

Vanemuine "Richard III"

Teatribuss "Kardemoni linna röövlid ja rahvas"

Tartu Linnateater "Suudlused"

PÄRNU MAAKOND

Endla teater "Omadega" (UL)

Endla teater "Amelth" (UL)

Pärnu suveteater "Patsid tuules" (UL)

Varius "Elagem elavamalt!" (UL)

Varblane Katusel "Raim" (UL)

Tõstamaa suveteater "Laevad jäätuvad aeglaselt" (UL)

Tõstamaa suveteater "Häärber"

LÄÄNE MAAKOND

Sundown Entertainment "Heisenbergi määramatuse printsiip" (UL)

Tallinna Kirjanduskeskus, Saueaugu teatritalu "Igavikumehed" (UL)

Eesti Draamateater "Üks helevalge tuvi"

Iloni Imedemaa, Piip ja Tuut teater "Piip ja Tuut otsivad Ilonit"

Haapsalu Suveteatri Selts "Viimane vaba suvi"

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikool, Saueaugu Teatritalu "Puusselööja ja pilviskäija"

Saueaugu teatritalu "Vereliin"

Sundown Entertainment "Pink päikesepaistel"

LÄÄNE-VIRU MAAKOND

Rakvere teater "Tikutoos" (UL)

Pullitalliteater "Ood armastusele. Urmas Sisaski lugu" (UL)

Käpipuu "Armastuse nimel" (UL)

teater Nuutrum "Süütu"

Wolf Events "Vihmana ma sajan"

teater Nuutrum "Naisteranna needus"

festival Baltoscandal

HIIU MAAKOND

Teatrihoov "Võrratu naabrinaine" (UL)

Hiiu Naaditeater "Majakavahi tüdrukud" (UL)

Viscosa kultuuritehas "Jänki seiklused Hiiumaal"

Viscosa kultuuritehas "Mere laul"

VILJANDI MAAKOND

Temufi "Kolhoos Vesiroos" (UL)

Arengu Helin "Köler" (UL)

Ugala teater "Lühem kui elu" (UL)

Temufi "Ma armastasin sakslast"

Ugala "Kondas ja maasikasööjad"

Point "Dora-Mia. Kellele kuuluvad unenäod"

festival Notafe

SAARE MAAKOND

Kuressaare teater "Ristumine peateega ehk Muinasjutt kuldsest kalakesest" (UL)

Kuressaare teater "Tormide poeg"

Saaremaa ooperipäevad

JÕGEVA MAAKOND

Avijõe selts, Mustvee turismikoda "Viimane rong" (UL)

Piibe teater "Luba mul kuulata" (UL)

Temufi "Oskar Luts ehk Laul igavesest õnnest"

PÕLVA MAAKOND

Thors Films "Baskin" (UL)

Alle-Saija teatritalu "Trahteritüdrukud" (UL)

Müüdud Naer "Päeva lõpus" (UL)

Lutsu teater "Võrukeelne suvelavastust Marss"

IDA-VIRU MAAKOND

Arena "Sellik, sekundid ja rekordid" (UL)

teater Epiloog "Kippari unerohi"

VÕRU MAAKOND

Seto kuninglik teater "Seto odüsseia"

Karula teater "Lell"

JÄRVA MAAKOND

teater Nuutrum "Vargamäe valvur" (UL)

RAPLA MAAKOND

Rapla väikelinnateater "Risti rahvas" (UL)

RÄNDLAVASTUSED