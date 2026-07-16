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Kuressaare lossihoovis algavad 19. Saaremaa ooperipäevad

Muusika
Saaremaa ooperipäevad
Saaremaa ooperipäevad Autor/allikas: Valmar Voolaid
Muusika

18. kuni 25. juulini toimuvate Saaremaa ooperipäevade peaesineja on Livorno Goldoni ooperiteater Itaaliast, Eesti tippsoliste saab aga näha Eesti Kontserdi ja Rahvusteatri Vanemuine koostöös lavale jõudvas Richard Wagneri ooperitetraloogia "Nibelungi sõrmus" esimeses osas "Reini kuld."

 "Saaremaa ooperipäevade tänavune peaesineja on Itaalia ooperiteatrite paremikku kuuluv Livorno Goldoni ooperiteater, kes astub igal aastal oma lavastustega üles ka väljaspool Itaaliat. Eestisse tuleb ooperiteater solistide, koori ja orkestriga, keda on ühtekokku 135 inimest," ütles Saaremaa ooperipäevade peaprodutsent Priit Mikk.

Saaremaa ooperipublikule etendatakse Pietro Masacagni ooperit "Talupoja au", Giacomo Puccini "Gianni Schicchit", Giuseppe Verdi "La traviatat" ja Gaetano Donizetti ooperit "Armujook"; programmis on ka Itaalia filmimuusika gala ja ooperigala. Lisaks õhtusele "La Traviata" etendusele on publikul võimalus osa saada ka päevasest lisaetendusest Kuressaare lossihoovis.

Ooperipäevade esimene lavastus on Eesti Kontserdi ja Vanemuise koostööna Eestis esmakordselt tervikuna publikuni jõudev Richard Wagneri 1874. aastal valminud ooperitetraloogia "Nibelungi sõrmus" esimene osa "Reini kuld." "Eesti Kontsert ja Rahvusteater Vanemuine on koostöömõtet mõlgutanud juba väga pikalt ning on märgiline, et toome tehniliselt väga nõudliku "Sõrmuse"-tsükli esimese osa lavale koos Rahvusteatriga Vanemuine tänavu suvel just Kuressaares," lisas Eesti Kontserdi juht Eha Pank.

19. juulil toob Rahvusteater Vanemuine kõige noorema publiku ette Eno Raua raamatu ja Edgar Valteri visuaalide põhjal loodud lastemuusikali "Sipsik." 22. juulil toiumub Itaalia filmimuusika gala, mis toob lavale tuntud heliloojate Ennio Morricone, Nicola Piovani, Nino Rota ja Alan Silvestri filmimuusika.

Saaremaa ooperipäevade kavas on ka Opera Royali kesköösalong, kus kahel õhtul astub üles Livorno ansambel Gary Baldi Bros. Saaremaa ooperipäevad lõppevad 25. juuli õhtul ooperigalaga, kus on ettekandel Itaalia heliloojate ooperinumbrid.

Saaremaa ooperipäevad alustasid 1999. aastal, alates 2008. aastast korraldab Saaremaa ooperipäevi Eesti Kontsert. Sündmuse peaprodutsent on Priit Mikk ning kunstiline juht Ain Anger.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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