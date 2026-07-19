Galerii: Saaremaal algasid 19. ooperipäevad

Tänavuste Saaremaa ooperipäevade peaesineja on Livorno Goldoni ooperiteater, mis kuulub Itaalia ooperiteatrite paremikku. Saaremaa ooperipublikule etendatakse Pietro Masacagni ooperit "Talupoja au", Giacomo Puccini "Gianni Schicchit", Giuseppe Verdi "La Traviatat" ja Gaetano Donizetti ooperit "Armujook"; programmis on ka Itaalia filmimuusika gala ja ooperigala.

Lisaks õhtusele "La Traviata" menukile on publikul võimalus osa saada ka päevasest lisaetendusest Kuressaare lossihoovis.

Laupäeva õhtul sai publik näha Rahvusteatri Vanemuine ja Eesti Kontserdi koostöös lavale jõudnud Wagneri tetraloogia "Nibelungide sõrmus" avateost "Reini kuld". Kõige väiksemate ooperisõprade jaoks on pühapäeva pärastlõunal kavas Vanemuise lastemuusikal "Sipsik".

2027. aasta peaesineja, Lissabonis asuv Teatro Nacional de São Carlos on Portugali ainus ajaloolise teatrimaja ja püsiva trupiga teater, mis on keskendunud ooperile, balletile ja sümfoonilisele muusikale. Teatri hoone avati praegusel kujul 1793. aastal. Teater on koduks kahele Portugali tähtsaimale kutselisele muusikakollektiivile: Portugali Sümfooniaorkestrile (Orquestra Sinfónica Portuguesa) ja São Carlose koorile.

"Saaremaa ooperipäevade publik on nõudlik ning harjunud tippkvaliteediga. Portugali rahvusteater São Carlos oma ajalooliste traditsioonide ja väga kõrge kunstilise tasemega seda meile järgmisel aastal kindlasti pakub," ütles Eesti Kontserdi juht Eha Pank.

Külalisteter toob lavale Beethoveni "Fidelio", Verdi "Maskiballi", Bizet' "Carmeni", fado-muusika õhtu "Öö Lissabonis", ooperigala ja Sérgio Azevedo lasteooperi "Ööbik".