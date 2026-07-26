Risto Joost: 2030. aastal tahame laval esitada kogu Wagneri tetraloogia

Vanemuise peadirigent Risto Joost rääkis Vikerraadios, et teatri eesmärk on 2030. aastal Richard Wagneri tetraloogia "Nibelungi sõrmus" kõik neli lavastust nädala sees esitada. Joosti sõnul ei kohta sellist kokkuhoidmist ja ühtset tahet nagu Saaremaa ooperipäevadel Wagnerit esitades just liiga tihti.

"Kahetsusväärselt peab tunnistama seda, et ma ei ole suutnud niimoodi plaane teha, et kõik saaksid rahulikult puhata, aga see kahetsusväärselt on samal ajal siiski väikeste jutumärkidega, sest praegu on käimas suvehooaeg. Tulime just Saaremaa ooperipäevadelt, kus esimest korda kandsime ette "Reini kulla" Wagneri tetraloogiast "Nibelungi sõrmus"," ütles Vanemuise peadirigent Risto Joost.

Praegu on käimas suvehooaja viimane nädal ja 26. juulil leiab aset Vanemuise suvekontsert Kassitoome orus. "Pärast seda on tulemas puhkus," muheles Joost.

"Sellist atmosfääri, kokkuhoidmist ja ühtset tahet ei kohta hooaja-siseselt just liiga tihti ja küsimus ei olegi selles, et inimesed ei tahaks anda oma parima, vaid see ootus ja erilisus, kokku tuli väga palju suurepäraseid Eesti lauljaid kodust ja võõrsilt ning Wagner oma müstilise ja müütilise maailmaga loob täiesti erakordse olustiku. Seda on veel lavastaja-kunstnik toetanud, nagu tegi Michiel Dijkema ja kostüümikunstnik Martijn Kramp, kes suutsid luua sellise õhustiku kõikide nüanssidega, laval oli bassein, spetsiaalne konstruktsioon ja lava laius oli 28 meetrit. Meil ei ole üheski Eesti teatris pooltki sellise suurusega lava. Dimensioonid olid väga erilised ja 2000 inimest saalis," selgitas Joost, miks Wagneri lavastus Saaremaa ooperipäevadel oli niivõrd eriline.

Nüüd tuleb Joosti sõnul rahulikult edasi minna, sest lavalaudadele jõuab järgmisel suvel Wagneri "Valküür", ülejärgmisel aastal "Siegfried" ja selle järel "Jumalate hukk".

"Kui kõik hästi läheb, siis ehk 2030. aastal saame kõik neli lavastust nädala sees ära esitatud, see on meie lõppeesmärk," sõnas Joost.

Joosti sõnul on Vanemuise suvekontserdi kava kokkupanek igal aasta väljakutse. "Väga palju sõltub see ka lauljatest. Sel aastal on meil õnne, et Ain Anger saab kontserdil laulda. Seekord on meil natuke madalamate häälte kontsert. Kaks bassi ja üks metsosopran," tõi Joost välja.

"Lisaks Ain Angerile laulavad kontserdil veel Kristjan Häggblom ja Rael Rent, kes on suurepärane noor talent, keda soovime laimale publikule tutvustada. Lisaks astuvad kontserdil üles noored instrumentalistid, kes on erinevatel konkurssidel laureaadi tiitleid pälvinud, nagu näiteks klassikatäht Tuule-Helin Krigul, Aleksander Traksmann. Ka Vanemuise balletijuht Jevgeni Grib ja Ketlin Oja Estoniast toovad lavale erilise numbri," tutvustas Joost suvekontserdil esinejaid. "Õhtut juhib meie draamajuht Tanel Jonas."