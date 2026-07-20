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Galerii: Saaremaa ooperipäevadel esietendus Wagneri "Reini kuld"

Teater
Saaremaa ooperipäevadel esietendus Richard Wagneri
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26 pilti
Teater

Eesti Kontserdi ja Vanemuine koostöös jõuab Saaremaa ooperipäevadel esimest korda Eestis terviklavastusena publiku ette Richard Wagneri 1874. aastal valminud ooperitetraloogia "Nibelungi sõrmus". Tänavu jõudis lavale tsükli esimene osa "Reini kuld".

Tetraloogia muusikajuht on Risto Joost ning lavastaja, kunstnik ja valguskunstnik Michiel Dijkema (Holland).

Eesti Kontserdi juht Eha Pank ütles, et "Reini kulla" lavale toomise üle ääretult uhke. "See oli võimas ja suurejooneline. Tänane on vahefiniš, sest meie teekond Wagneri tetraloogiaga jätkub Saaremaa ooperipäevadel järgmised kolm aastat," märkis Pank.

"Sõrmuse"-tsüklit võib pidada klassikalise ooperirepertuaari üheks märkimisväärseimaks teoseks. Kogukestuselt 15 tunnini küündiv tsükkel koosneb neljast ooperist: "Reini kuld", "Valküür", "Siegfried" ja "Jumalate hukk".

Neid saab näha järjestikustel Saaremaa ooperipäevadel: "Valküür" on laval 17. juulil 2027, "Siegfried"​ 22. juulil 2028 ja "​​Jumalate hukk" 21. juulil 2029.

"Me oleme alustanud aukartust äratavat teekonda toomaks välja Wagneri tetraloogia kõik neli osa. Esimese osa etendumise järel julgen öelda, et tänu sadadele inimestele laval ja lava taga saame sellega suurepäraselt hakkama," lisas Vanemuise teatri juht Aivar Mäe.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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