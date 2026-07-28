X!

Saaremaa ooperipäevade külastatavus tegi 55-protsendilise hüppe

Teater
Saaremaa ooperipäevadel esietendus Richard Wagneri
Saaremaa ooperipäevadel esietendus Richard Wagneri "Reini kuld" Autor/allikas: Gunnar Laak
Teater

Tänavu külastati Saaremaa ooperipäevi pea 14 100 korda, mis on 55 protsenti rohkem kui mullu, mil külastusi oli veidi üle 9000.

Eesti Kontserdi juht Eha Pank sõnas, et külastuste arvu tõusule andis oma panuse nii sündmuste rohkus, tänavu alanud koostöö Vanemuisega ning Helsingist Kuressaarde jõudnud ooperihuvilised.

Nimelt pakkus Eesti Kontsert ühes Soome ettevõttega IMT 900 huvilisele võimalust külastada festivali ooperikruiisiga, mis sai alguse Helsingist ja jõudis Saaremaa sadamasse. Lisaks ooperikruiisile tõid Soome ooperisõbrad saarele kauaaegsed reisikorraldajad ja ka sel suvel reisijaid teenindav Finnairi Helsingi–Kuressaare lennuliin.

"Saaremaa ooperipäevad on kindlustanud omale 19 tegevusaastaga koha inimeste südames ja suvises sündmuste kalendris ning nagu numbrid näitavad, siis jätkab hoogsalt publiku kasvatamist," märkis Pank.

Saaremaa ooperipäevade kavas oli tänavu kümme etendust ja sündmust. Kõige rohkem külastusi oli Livorno Goldoni teatri esitatud ooperigalal, Itaalia fimimuusika galal ja "La Traviatal" ning Vanemuise lavale toodud Wagneri tetraloogia esimesel osal "Reini kullal".

Järgmise aasta ooperipäevade väliskülaline on Portugali rahvusteater São Carlos, mis toob lavale Beethoveni "Fidelio", Verdi "Maskiballi", Bizet' "Carmeni", fado-muusika õhtu "Öö Lissabonis", ooperigala ja Sérgio Azevedo lasteooperi "Ööbik". Lisaks toob Vanemuine lavale Wagneri tetraloogia teise osa "Valküür".

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

19:18

Esietendub muusikaline lavastus Raimond Valgre Pärnus veedetud aastatest

15:47

Eik avaldas debüütluulekogu "Mis edasi, see alles selgineb"

15:36

Lilian Bristol: Esna galerii on pühendatud meisterlikkusele ja aeglustumisele

13:40

Arvustus. "Elektro": kui palju jõuab üks kummik endasse vett koguda…

12:51

Helina The Artist muusikuelust Austraalias: kohalik skeene pole üldse nii suur

12:32

Saaremaa ooperipäevade külastatavus tegi 55-protsendilise hüppe

12:16

Tallinna Kammerorkestri kirikutuur viib kuulaja eesti luule ja suvelõpu meeleollu

11:38

Kultuuriportaal soovitab: Itaalia draama "Kaheksa mäge" Jupiteris

11:19

Keelenupp. Väike sõna, aga suur vahe

11:08

Muusikaprodutsent: eri stiilide segamine on praegu väga populaarne

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

27.07

Karin Hallas-Murula: Estonia juurdeehitis ei ole vastuolus UNESCO eeskirjadega

09:39

Miks tants? | Lauri Saatpalu: nautige, kuis keha ja mõte koos või eraldi liiguvad

27.07

Lavakast lavale | Joonas Koff

12:32

Saaremaa ooperipäevade külastatavus tegi 55-protsendilise hüppe

27.07

Galerii: kolmas Nublikum tõi Keila lauluväljakule täismaja

13:40

Arvustus. "Elektro": kui palju jõuab üks kummik endasse vett koguda…

11:19

Keelenupp. Väike sõna, aga suur vahe

24.07

"Hõbe" toob lavale Anna Haava, Miina Härma ja Aino Tamme erakordse sõpruse

27.07

Galerii: Vanemuise suvekontsert täitis Kassitoome oru muusikaga

26.07

Galerii: Viljandi folgi kolmandal päeval hullutas publikut Puuluup

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo