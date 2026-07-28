Saaremaa ooperipäevade külastatavus tegi 55-protsendilise hüppe

Tänavu külastati Saaremaa ooperipäevi pea 14 100 korda, mis on 55 protsenti rohkem kui mullu, mil külastusi oli veidi üle 9000.

Eesti Kontserdi juht Eha Pank sõnas, et külastuste arvu tõusule andis oma panuse nii sündmuste rohkus, tänavu alanud koostöö Vanemuisega ning Helsingist Kuressaarde jõudnud ooperihuvilised.

Nimelt pakkus Eesti Kontsert ühes Soome ettevõttega IMT 900 huvilisele võimalust külastada festivali ooperikruiisiga, mis sai alguse Helsingist ja jõudis Saaremaa sadamasse. Lisaks ooperikruiisile tõid Soome ooperisõbrad saarele kauaaegsed reisikorraldajad ja ka sel suvel reisijaid teenindav Finnairi Helsingi–Kuressaare lennuliin.

"Saaremaa ooperipäevad on kindlustanud omale 19 tegevusaastaga koha inimeste südames ja suvises sündmuste kalendris ning nagu numbrid näitavad, siis jätkab hoogsalt publiku kasvatamist," märkis Pank.

Saaremaa ooperipäevade kavas oli tänavu kümme etendust ja sündmust. Kõige rohkem külastusi oli Livorno Goldoni teatri esitatud ooperigalal, Itaalia fimimuusika galal ja "La Traviatal" ning Vanemuise lavale toodud Wagneri tetraloogia esimesel osal "Reini kullal".

Järgmise aasta ooperipäevade väliskülaline on Portugali rahvusteater São Carlos, mis toob lavale Beethoveni "Fidelio", Verdi "Maskiballi", Bizet' "Carmeni", fado-muusika õhtu "Öö Lissabonis", ooperigala ja Sérgio Azevedo lasteooperi "Ööbik". Lisaks toob Vanemuine lavale Wagneri tetraloogia teise osa "Valküür".