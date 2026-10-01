Rao Heidmetsa animafilm "Idüll" võitis Liverpoolis publikupreemia

Programmis linastus filme eri riikidest ning korraldajate sõnul oli tänavune filmivalik kõrgetasemeline ja publiku hääletus tasavägine. Publiku lemmikuks osutus "Idüll". Fringe Flicksi korraldaja Simon Jones sõnul võttis publik filmi väga hästi vastu. "Meil oli eriti hea meel näha, et "Idüll" leidis vaatajate seas nii tugeva vastukaja," ütles Jones.

Rao Heidmets peab publikupreemiat eriti tähenduslikuks, kuna see annab vahetu tagasiside sellele, kuidas film vaatajatele mõjub. "Žürii otsus ja publiku reaktsioon on kaks erinevat asja. Publikuauhind näitab otseselt, et film kõnetas inimesi, kes seda vaatasid," sõnas Heidmets.

"Idüll" on viimastel kuudel pälvinud mitmel rahvusvahelisel festivalil tunnustust. Ukrainas sai film MYTH festivalil auhinna Friend of Ukraine. Soomes toimunud Blue Sea filmifestivalil pälvis "Idüll" professionaalide kategoorias esimese preemia. Manchesteris toimunud Membrana festivalil võitis film korraga kaks peapreemiat – parima lühifilmi ja parima animafilmi auhinna. Vilniuses rahvusvahelisel Tindirindise festivalil sai film žürii eripreemia (Jury Special Mention). Festivali direktor Valentas Aškinis tõstis tunnustuse andmisel esile filmi kõrget taset ja professionaalsust.

Fringe Flicks on Liverpoolis tegutseva organisatsiooni People Versus TV korraldatav sõltumatu lühifilmide linastussari. "Idüll" osales sarja neljanda hooaja programmis Love Is Strange, mis koondas eri riikide autorite filme armastusest, suhetest, ihast ja nende kummalisematest vormidest.