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"Plekktrummi" hooaja avasaate külaline on president Alar Karis

Kultuurisaated
President Alar Karis
President Alar Karis Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Kultuurisaated

Esmaspäeval, 5. oktoobril alustab ETV2-s uut hooaega Joonas Hellerma juhitud "Plekktrumm". Avasaate külaline on peagi ametist lahkuv president Alar Karis.

Targa rahva idee, tehisaru koolidesse toomine ja raamatuaasta populariseerimine on olnud mõned olulised algatused lahkuva presidendi ametiajal. Millised on sellesse aega jäävad suurimad muutused hariduses ja kultuuris? "Plekktrummi" hooaja avasaates vaatab oma ametiajale tagasi Eesti Vabariigi president Alar Karis.

"Plekktrumm" on ETV2 eetris esmaspäeval, 5. oktoobril kell 21.20. Saadet juhib Joonas Hellerma.

Toimetaja: Karmen Rebane

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