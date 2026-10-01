"Plekktrummi" hooaja avasaate külaline on president Alar Karis

Targa rahva idee, tehisaru koolidesse toomine ja raamatuaasta populariseerimine on olnud mõned olulised algatused lahkuva presidendi ametiajal. Millised on sellesse aega jäävad suurimad muutused hariduses ja kultuuris? "Plekktrummi" hooaja avasaates vaatab oma ametiajale tagasi Eesti Vabariigi president Alar Karis.

"Plekktrumm" on ETV2 eetris esmaspäeval, 5. oktoobril kell 21.20. Saadet juhib Joonas Hellerma.