X!

Värske Rõhk kuulutas välja noorte kriitikute konkursi

Kirjandus
Värske Rõhu noorte kriitikute konkurss 2026
Värske Rõhu noorte kriitikute konkurss 2026 Autor/allikas: VA
Kirjandus

Noore kirjanduse ajakiri Värske Rõhk kuulutas välja noorte kriitikute konkursi, kuhu oodatakse arvustusi 2026. aastal eesti keeles ilmunud luule-, proosa- või draamateostele, esseistikale ja albumilüürikale.

Arvustuse pikkus on 6000–10 000 tähemärki (tühikutega). Parimad arvustused kuulutatakse välja novembris toimuval auhindamisel ning avaldatakse 2027. aastal Värskes Rõhus.

Konkursi auhinnafond on 1000€, millele lisandub ajakirja aastatellimus ja üllatusauhinnad. Osaleda võib mitme arvustusega, samuti on oodatud mitme autoriga tekstid. Arvustusi oodatakse 31. oktoobriks aadressile saaraliis.joerand@va.ee.

Kriitikakonkursi eesmärk on teha lahti uks kõigile kuni 30-aastastele autoritele, kes soovivad siseneda kirjandusväljale ning osaleda kirjutamis-, toimetamis- ja avaldamisprotsessis. 

Vormiga eksperimenteerimine on oodatud ja iga konkursitöö saab žüriilt põhjalikku tagasisidet.

Raamatuvaliku lihtsustamiseks koostas ajakiri ka soovitusliku nimekirja 2026. aasta ilmunud teostest.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO HOOAJA AVAKONTSERT

Lavakast lavale

Värsked artiklid

15:09

Krista Kaer: tehisaru kasutamine klassika tõlkimisel on eetiliselt täiesti vale

13:52

Rao Heidmetsa animafilm "Idüll" võitis Liverpoolis publikupreemia

12:34

Värske Rõhk kuulutas välja noorte kriitikute konkursi

12:29

"Plekktrummi" hooaja avasaate külaline on president Alar Karis

10:14

Galerii: Tallinnas esilinastus dokumentaalfilm Magnus Kirdist

10:12

Kaupo Kruusiauk: mind huvitas, miks tahab inimene iseendast paremaks saada

10:12

Arvustus. Tämbrite pidu Wagneri muinasloos

09:51

Ott Kagovere: tänavakunst ongi väga ajutine

09:30

Lavastuses "Elu teatris" kohtuvad esmakordselt laval Pääru Oja ja Jarmo Reha

08:37

Klassikaraadio ootab muusikasõpru viktoriini lahendama

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

29.09

Tauno Vahter: esimesena murrab AI maha tõlkimise ja illustreerimise

30.09

Lasnamäe paviljoni uued juhid: sütitas soov olla 16-aastaste eelistatuim näitusepaik

30.09

Jaan Kruusvalli viimane näidend jõuab Johan Elmi käe all esimest korda lavale

29.09

"Psühho" hooaja avasaates uuritakse, miks õpetaja ennast koolis halvasti tunneb

08:37

Klassikaraadio ootab muusikasõpru viktoriini lahendama

30.09

August Sanga nimelise luuletõlke preemia pälvis Indrek Koff

22.09

Eelviktoriin: pane end enne muusikapäeva viktoriini proovile

09:30

Lavastuses "Elu teatris" kohtuvad esmakordselt laval Pääru Oja ja Jarmo Reha

30.09

Esimese Jüri Alperteni nimelise stipendiumi pälvib metsosopran Hedi Pärtna

30.09

Eesti parimaks muuseumimeeneks valiti vestluskaardid "Jutud tagataskust"

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo