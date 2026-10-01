Noore kirjanduse ajakiri Värske Rõhk kuulutas välja noorte kriitikute konkursi, kuhu oodatakse arvustusi 2026. aastal eesti keeles ilmunud luule-, proosa- või draamateostele, esseistikale ja albumilüürikale.

Arvustuse pikkus on 6000–10 000 tähemärki (tühikutega). Parimad arvustused kuulutatakse välja novembris toimuval auhindamisel ning avaldatakse 2027. aastal Värskes Rõhus.

Konkursi auhinnafond on 1000€, millele lisandub ajakirja aastatellimus ja üllatusauhinnad. Osaleda võib mitme arvustusega, samuti on oodatud mitme autoriga tekstid. Arvustusi oodatakse 31. oktoobriks aadressile saaraliis.joerand@va.ee.

Kriitikakonkursi eesmärk on teha lahti uks kõigile kuni 30-aastastele autoritele, kes soovivad siseneda kirjandusväljale ning osaleda kirjutamis-, toimetamis- ja avaldamisprotsessis.

Vormiga eksperimenteerimine on oodatud ja iga konkursitöö saab žüriilt põhjalikku tagasisidet.

Raamatuvaliku lihtsustamiseks koostas ajakiri ka soovitusliku nimekirja 2026. aasta ilmunud teostest.