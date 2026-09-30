Lasnamäe paviljoni uued juhid: sütitas soov olla 16-aastaste eelistatuim näitusepaik

Tallinna Kunstihoone taasavab aasta lõpus vabaduse väljakul oma uksed pärast mitu aastat kestnud remonti. Linna toel jätkab pärast peamaja avamist tegutsemist ka Kunstihoone Lasnamäe paviljoni, mille uuteks kuraator-projektijuhtideks valiti Mia Maria Rohumaa ning Irma Holm Eesti Noorte Kaasaegse Kunsti Liidust.

Lasnamäe paviljoni uued juhid said Kunstihoone roosa filiaali võtmed kolmapäeval enda kätte. Mia Maria Rohumaa ning Irma Holmi sõnul segunevad neis elevus ja vastutustunne. Esimene kooskureeritud näitus avaneb novembris ning koostöö märksõna on noored.

"Kunstihoone otsis uusi töötajaid selle märksõnaga, et Lasnamäe paviljonist saaks 16-aastaste seas eelistatuim koht kunstiga kohtumiseks. See on ambitsioonikas soov, aga väga sütitav meie jaoks. Meie plaani ongi nüüd teha koos noortega noortele üks näitus," selgitas Rohumaa.

"Näitus oleks selline, kus on teismelised kunstnikud, sest leidsime, et kõige lihtsam viis saada noori kunsti vaatama on see, kui nad tulevad vaatama omaenda eakaaslaste või omaenda klassikaaslaste või sõprade töid," lisas ta.

"Et mitte ainult pakkuda seda, mida vaadata, vaid et anda neile endale võimalus olla sellest kõigest osa," lisas Irma Holm.

Esimesele näitusele tehakse avatud kutsung ning Rohumaa ning Holm loodavad, et kutsung leiab vastukaja noortelt üle Eesti. Sarnaselt varasemaga jääb Lasnamäe paviljoni programmis jätkuvalt oluliseks ka kohaliku kogukonna kaasamine.

"Suurem osa meie kunstiasutusi on kesklinnas või Põhja-Tallinnas. Nii et see minu arust on kõige lahedam mõte, et viia üks suur galerii või suur kunstiasutus kesklinnast välja. Ja kuna kunstihoone on siin Lasnamäel juba päris mitu aastat tegutsenud ja väga, minu arust, edukalt tegutsenud, siis meil on väga hea põhi, kust edasi minna," tõdes Rohumaa.

Rohumaa ja Holmi seljataga on Eesti Noorte Kaasaegse Kunsti Liit, kelle kontseptsiooni keskmes on noorte kunstnike toetamine, kollektiivne loome ning koostöö Lasnamäe koolinoorte, perede ja kohalike algatustega. Nende soov on kujundada paviljonist koht, kus noored kunstnikud saavad katsetada ja käsitleda neile olulisi teemasid ning kus Lasnamäe noored saavad kaasa rääkida selles, mis nende lähedal toimub.