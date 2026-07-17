Kunstihoone otsib sügisest Lasnamäe paviljonile uut kuraator-projektijuhti

Novembris valmib Vabaduse väljakul Tallinna Kunstihoone renoveeritud kompleks, samal ajal jätkab aga tegevust ka Lasnamäe paviljon. Hetkel otsitakse avaliku konkursiga paviljonile ka uut kuraator-projektijuhti.

"Nelja tegevusaasta jooksul on paviljon ennast tõestanud, kui edukas lõimumiskeskus ning siin kohtuvad kaasaegse kunstiga ka inimesed, kelle varasem kokkupuude kunstiga ei pruugi olla väga suur," kirjutas Tallinna kunstihoone kuulutuses, lisades, et Lasnamäe paviljon võiks olla tulevikus suunatud veel enam nooremale publikule. "Unistame, et Lasnamäe paviljonis toimuksid kaasaegse kunsti näitused ja saatev programm, mis kõnetavad erinevas vanuses koolinoori ja noori peresid."

Uus kuraator-projektijuht hakkaks vastutama programmi koostamise ja näituste teostamise eest. Tallinna kunstihoone tagab projektijuhile Eesti keskmise palga ja stabiilse rahastuse aastas kahe kuni kolme näituse või muu programmi jaoks. Kandidaate, kes peavad esitama oma nägemuse esimese aasta programmist, mis algab 2026 aasta detsembris ning 13 kuud kestva sisu jaoks on kasutada 55 000 euro, oodatakse kuni 7. augustini.

Tallinna kunstihoone avas 2022. aasta novembris Vabaduse väljaku kompleksi renoveerimise ajaks Lasnamäele ajutise paviljoni, mis on arhitektuuribüroo Salto projekti järgi Lindakivi keskuse kõrvale kerkinud taaskasutatav hoone. Nelja aasta jooksul on toimunud paviljonis pidevalt näitustegevus ja erinevad üritused, kuni augusti keskpaigani on seal avatud Maria Kapajeva näitus "Ma olen piir".