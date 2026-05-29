X!

Galerii: Maria Kapajeva seni suurim isikunäitus viib piirialadele

Kunst
Maria Kapajeva isikunäitus avamine Lasnamäe paviljonis.
Vaata galeriid
24 pilti
Kunst

Kunstnik Maria Kapajeva avas neljapäeval Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljonis oma seni suurima isikunäituse "Ma olen piir". Väljapanek koondab 16 teost aastatest 2014–2026, millest suur osa on loodud spetsiaalselt selle näituse jaoks.

Enam kui kümne aasta pikkuse kunstilise uurimistöö tulemus käsitleb piiri geograafilise, kehalise ja emotsionaalse nähtusena. Näituse lähtekohaks on Narvataguse – kunstniku isa perekonna kunagine kodupaik, mis jääb täna Venemaa piirialale ja on pere jaoks ligipääsmatu. Fotode, videoteoste, installatsioonide ja tekstiilide kaudu uurib Kapajeva piiripealsust mitte fikseeritud kohana, vaid pideva üleminekuna.

Teostes põimuvad Narva jõgi, operatsioonijärgne keha, perekonnaarhiivid, kaduma hakkav keel ning katkestatud sidemed maastiku ja pärandiga. Ühes keskses teoses "Neli põlvkonda hiljem" loevad kunstniku sugulased 1947. aastal üles kirjutatud Narvataguse murdetekste – keelt, mis on muutunud osaliselt arusaamatuks isegi vene keelt kõnelevatele noorematele põlvkondadele.

Installatsioonides kasutatakse muu hulgas pere arhiivist pärit kaarte, isa päevikut, geneetiku joonistatud sugupuud ning kunstniku vanaema tekki. Mitmed teosed käsitlevad ka keha ja identiteedi voolavust, sidudes kväärperspektiivid ökoloogia ja piirimaastikega.

"Maria Kapajeva loomingus puudutab mind tema võime rääkida identiteedist ilma seda lihtsustamata. Tema töödes on korraga kohal nii haavatavus, ajalooline raskus kui ka väga isiklik selgus," ütles näituse kuraator Siim Preiman. "Näen iga päev, kuidas rahvuslus on kahjuks sageli midagi, mis lahutab, mitte ei liida."

Näitus "Ma olen piir" on Lasnamäe paviljonis avatud 18. augustini.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

10:23

Sinijärve raamatusoovitused: Joonas Veelmaa sõnastab maailma veenvalt

09:58

Galerii: Kumus näeb Enno Halleki kaasaskantavaid päikeseloojanguid

08:36

Galerii: Maria Kapajeva seni suurim isikunäitus viib piirialadele

08:09

SUUR ÜLEVAADE | Teatrisuve kujundavad suurkujudest rääkivad lavalood

28.05

Andrus Kivirähk: ooper on elust suurem žanr

28.05

Suri rahvatantsujuht Maie Orav

28.05

Galerii: Eesti Kunstiakadeemia tunnustas parimaid noori loojaid

28.05

Autorite ühingu juht: Eestis on vähe artiste, kelle jaoks on Spotify hea tuluallikas

28.05

Eeva Mägi ootab uue lavastatud doki jaoks lugusid loomevaldkonna nähtamatust vägivallast

28.05

Vabal Laval jõuab publiku ette Tiina Tauraite näidend "Bens või diisel"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

28.05

Suri rahvatantsujuht Maie Orav

27.05

Rahvusballeti esitantsija Anna Roberta lahkub Estoniast

28.05

Hard Rock Laagris astuvad üles nii rahvusvahelised suurnimed kui ka uued tulijad

08:09

SUUR ÜLEVAADE | Teatrisuve kujundavad suurkujudest rääkivad lavalood

27.05

Noep valiti maailma suurimasse laulukirjutamislaagrisse New Yorgis

28.05

Autorite ühingu juht: Eestis on vähe artiste, kelle jaoks on Spotify hea tuluallikas

27.05

Galerii: EKA linnakus avati lõputööde festival Tase

21.05

Flo Kasearu ratsamonument toob Eesti naisliikumise tegelased linnaruumi

28.05

Galerii: Eesti Kunstiakadeemia tunnustas parimaid noori loojaid

28.05

Muinsuskaitseameti direktor: kultuuripärand ei säili paremaid aegu oodates

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo