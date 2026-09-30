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PÖFF-i põhivõistluse žüriid juhib kahekordne Oscari laureaat Christopher Hampton

Film
Christopher Hampton
Christopher Hampton Autor/allikas: Alamy / Scanpix
Film

Pimedate Ööde filmifestival kuulutas välja tänavuse põhivõistluse žürii koosseisu, žüriitööd juhib näitekirjanik, stsenarist ja lavastaja Christopher Hampton.

Filmide "Ohtlikud suhted" ja "Isa" eest on Hampton pälvinud parima mugandatud stsenaariumi Oscari ja muusikali "Päikeseloojangu bulvar" libreto ja laulusõnade eest Tony.

Kokku on ta kirjutanud ligemale 30 filmi stsenaariumi, lisaks 20 näidendit ja dramatiseeringut, millest osa on jõudnud ka Eesti teatrilavale, viimati 2023. aastal, kui Madis Kalmet tõi Rakvere teatris välja "Ohtliku meetodi". "Ohtlikke suhteid" on Mihhail Tšumatšenko lavastanud Vene Teatris ja Peeter Raudsepp Rakvere teatris, "Küünlad põlevad lõpuni" tuli Indrek Sammuli käe all välja Ugala teatris.

Hamptoni esimene režissööritöö "Carrington" võitis Cannes´i filmifestivalil kaks auhinda, sealhulgas parima meesnäitleja tunnustuse, mis läks Jonathan Pryce´ile.

PÖFFil näeb ühtlasi Hamptoni tuntumaid töid, 1988. aastal valminud filmi "Ohtlikud suhted", mille lavastas Stephen Frears ja kus mängivad John Malkovich, Glenn Close ja Michelle Pfeiffer. Restaureeritud linateose pidulikul linastusel osaleb ja räägib selle sünnist Hampton ise. Lisaks saab temaga kohtuda PÖFFi filmitööstusüritusel Industry@Tallinn & Baltic Event.

Hamptoni kõrval kuuluvad PÖFFi põhivõistlusprogrammi žüriisse veel USA visuaal- ja eriefektide operaator David Stump, kelle tuntumate tööde sekka kuuluvad "X-mehed" ja "Sügav sinine meri", Prantsuse produtsent Julie Billy, kelle toodetud film "Noorem õde" võitis mullu Cannes´i festivalil parima naisnäitleja auhinna, Liibanoni produtsent Myriam Sassine, kes on tootnud sellised auhinnatud dokumentaalfilmid nagu "Tantsides vulkaani serval" ja "Liibanoni päevikud" ning näitleja Tiina Tauraite, kelle viimane suurem osatäitmine oli filmis "Biwa järve 8 nägu", mille eest ta võitis parima naisfilminäitleja EFTA.

Festivali põhivõistlusprogramm kuulutatakse välja 7. oktoobril, kogu programm 30. oktoobril. 30. Pimedate Ööde filmifestival toimub 6. kuni 22. novembrini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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