Pimedate Ööde filmifestivali fookuses on tänavu Balti kino

Tänavu 30. sünnipäeva tähistava PÖFF-i fookusmaadeks on sel korral Eesti, Läti ja Leedu.

"Kolm riiki võivad eraldi olla väikesed, aga koos moodustavad suure ja järjest põnevama filmiregiooni, mille arendamisse on järjepidevalt panustanud ka PÖFF – tänavune fookus on selle pika protsessi vahekokkuvõte," ütles PÖFFi kunstiline juht Triin Tramberg.

Esimest korda oli Balti filmidele pühendatud võistlusprogramm PÖFFi kavas 2008.–2011. aastal ja uuesti alates 2018. aastast. 2025. aastast võistlevad Balti mängu- ja dokumentaalfilmid eraldi programmides. Kokku on selle aja jooksul publiku ette jõudnud üle saja Läti ja Leedu filmi. Kaht naabrite filmitegijat – Läti dokumentalisti Ivars Seleckist ja Leedu näitlejat Juozas Budraitist – on tunnustatud ka elutööpreemiaga.

Sel aastal toob PÖFF vaatajate ette kõigi aegade mahukaima Balti programmi alates kõige värskemast filmikunstist ja lõpetades restaureeritud klassikaga. Tavalisest suurem roll on Eesti, Läti ja Leedu filmiprojektidel ka PÖFFi filmitööstusüritusel Industry@Tallinn & Baltic Event.

"Loodetavasti avaneb selle kõige kaudu veelgi suurem võimalus juhtida rahvusvahelist tähelepanu mitte ainult meie filmidele, vaid ka annetele, kes nende tegemisse on panustanud," ütles Tramberg.

Viimastel aastatel on Balti filmid võitnud järjest mitu mainekat auhinda. Lätlase Gints Zilbalodise animafilm "Vooluga kaasa" pälvis Oscari, Anna Hintsi dokumentaalfilm "Savvusanna sõsarad" Euroopa filmiauhinna ja leeduka Marija Kavtaradzė mängufilm "Aeglaselt" Sundance´i filmifestivali parima režii preemia.

Tänavusel Cannes´i festivalil esilinastusid Läti režissööri Viesturs Kairišsi film "Ulja" ja Leedu režissööri Rostislav Kirpičenko "Vesna" – esimese kaastootjateks on ka Eesti ja Leedu, teise kaastootjaks Eesti.

Pimedate Ööde filmifestival toimub 6. kuni 22. novembrini.